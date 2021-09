Comment aller mieux quand on a ses règles?

Bien qu’elles permettent de donner la vie, les menstruations peuvent être un tourment féminin, qui comportent divers symptômes douloureux que chaque femme vit de façon différente.

Ces symptômes peuvent être des crampes, des maux de tête, une sensibilité accrue au niveau des seins, des douleurs musculaires ou encore des ballonnements.

Heureusement, il est possible d’atténuer les désagréments liés à ces symptômes. Voici donc quelques trucs et produits hygiéniques qui aident à se sentir mieux quand on a ses règles.

Prendre le temps de trouver la meilleure protection

Le marché abonde de produits hygiéniques favorisant une meilleure protection contre les fuites liées aux règles. Il est encore possible d’utiliser les traditionnelles serviettes sanitaires et les fameux tampons. Cependant, depuis plusieurs années, d’autres options plus écologiques ont fait leur entrée comme les coupes menstruelles.

Cela dit, à travers les produits aujourd’hui disponibles, l’important est de tester plusieurs options et de choisir celle qui vous semble la plus appropriée à votre situation. Il ne faut donc pas hésiter à prendre le temps de chercher de l’information et de magasiner pour, par exemple, trouver la meilleure culotte menstruelle pour vous.

Parallèlement, il est important, peu importe le moyen choisi pour vous protéger, de le changer régulièrement afin d’éviter des odeurs désagréables et des démangeaisons. Dans le même ordre d’idées, l’utilisation d’un gel intime pour laver ses parties intimes extérieures pendant le cycle menstruel peut aider au confort.

Être prête pour les imprévus

Comme les règles peuvent survenir à tout moment et à n’importe quel endroit, il vaut mieux être paré pour les surprises désagréables.

C’est pourquoi il est conseillé d’avoir en sa possession en tout temps une petite trousse pouvant contenir des serviettes ou un autre type de protection, des lingettes désinfectantes, des culottes de rechange et de la nourriture. Cela vous évitera de vous sentir démunie ou stressée quand les règles n’arrivent pas au moment prévu.

Exercer un sport

Contrairement à certaines croyances populaires, la pratique d’activités physiques pendant les menstruations est extrêmement bénéfique. Quand on fait de l’exercice physique, notre corps produit des endorphines et stimule notre circulation sanguine, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire la douleur liée aux règles.

Il est suggéré de privilégier les activités aérobiques comme la natation, la bicyclette, la marche rapide et la course. Il est également conseillé de pratiquer ces activités trois fois par semaine, pendant au minimum 30 minutes.

En conclusion, il existe de plus en plus de moyens pour une femme de se sentir mieux pendant ses règles. Il est d’abord important de déterminer la protection la mieux adaptée à nos besoins et aux symptômes qui peuvent être liés à nos règles. Pratiquer des activités sportives est également une bonne façon de se sentir plus sereine et en forme.