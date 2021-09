4 astuces pour optimiser votre crédibilité en direct 

Les professionnels sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux vidéos en live pour promouvoir leurs produits et services. Ce type de contenu permet d’atteindre un public plus large et d’augmenter l’engagement des abonnés. Néanmoins, certaines règles sont à observer pour assurer la réussite d’une diffusion.

Voici quelques conseils pour l’optimisation de votre crédibilité en direct.

Offrir des vidéos de qualité

Le plus important est de toujours offrir des vidéos de qualité. Pour cela, veillez à définir clairement le message que vous souhaitez transmettre à chaque présentation. Ainsi, vous serez plus à l'aise et vous pourrez plus facilement convaincre le public.

Ensuite, pour une transmission de qualité, vous devez garder un œil sur les points techniques. Si vous ne vous y connaissez pas et que vous avez besoin d’un coup de main, n'hésitez pas à faire appel à une entreprise de production de vidéo. En travaillant avec des professionnels, vous vous facilitez la tâche tout en offrant une vidéo digne de vos abonnés.

Bien vérifier la connexion internet

Vous souhaitez diffuser un événement en direct sur une chaîne YouTube ou sur d’autres canaux? Avant tout, vous devez bien vérifier votre connexion internet. En effet, il faut qu’elle ait une vitesse adéquate et qu’elle soit fiable. Si la connexion ne supporte pas l’envoi de flux d'une vidéo en direct, vous risquez de rencontrer de nombreux soucis au moment de la diffusion : lenteur, interruption, réduction de la qualité de la vidéo et bien d’autres encore. Avec de tels problèmes, votre crédibilité peut en prendre un grand coup donc faites attention! N'hésitez pas à vous servir d'outils en ligne pour tester votre bande passante.

Personnaliser ses vidéos

Si tous vos concurrents proposent des vidéos en direct, comment pouvez-vous vous distinguer ? Tout simplement en personnalisant vos vidéos et en les mettant à votre image. En effet, la personnalisation constitue le moyen le plus efficace de se faire facilement identifier par son audience. Par ailleurs, il s’agit aussi d’un outil pour lutter contre le plagiat.

Pour la personnalisation des vidéos, pensez à inclure votre logo lors de la diffusion. D'après Twitter, l’insertion d’un logo de marque sur une vidéo permet d'accroître l’intention d’achat de 9%. L’habillage à votre image est aussi conseillé.

Interagir avec son public

L’avantage d'une diffusion en direct est que vous pouvez interagir avec votre public. Et en donnant de l’importance à votre communauté, vous leur donnez envie de s’engager un peu plus. Lors de la présentation, jetez régulièrement un coup d'œil aux réactions et commentaires de votre audience. S’il y a des questions, essayez d’y répondre. Cependant, cette interaction exige un minimum d’organisation, car vous pouvez aussi crouler sous les commentaires, surtout si votre communauté est grande et très active.

Faire confiance à des professionnels

En somme, il n’est pas évident de faire une vidéo en direct. Toutefois, vous devriez vous en sortir en vous préparant suffisamment et en faisant appel à des professionnels.