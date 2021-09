Le développement immobilier de la Rive-Sud

Délimitée au nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent et à l’est par la rivière Richelieu, la Rive-Sud de Montréal connait actuellement plusieurs changements majeurs dans le secteur de l’immobilier. En effet, des villes comme Brossard et Longueuil accueillent de plus en plus de projets immobiliers pour le bonheur de la population.

Projet Solar Uniquartier (Brossard)

D’après les données fournies par l’APCHQ (Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec. On parle notamment d’un nouveau projet dénommé Solar Uniquartier qui comprendra une gare du futur train électrique métropolitain.

Estimé à 6,3 milliards de dollars, ce projet est pour le moment, « le plus gros projet immobilier mixte au Québec ». On comprend d’ailleurs pourquoi Devimco Immobilier souhaite en faire le nouveau centre-ville de la Rive-Sud. Présenté comme un milieu de vie combinant « la chaleur d’un petit village et les commodités d’une grande ville », le futur quartier sera installé à l’intersection nord-est des autoroutes 10 et 30. À noter qu’un viaduc sera aménagé pour le relier facilement au centre commercial.

Signalons que ce projet comprend également plus de 1 million de bureaux et espaces commerciaux. Au besoin, vous pouvez passer par une entreprise spécialisée comme Keller Williams commercial (KWC) pour louer ou acheter une propriété commerciale avec un excellent rapport qualité/prix. À noter que près de 2500 habitations d’une capacité de 5000 personnes seront construites autour de la place de la Gare.

Attendu depuis plus de 40 ans, le projet réseau électrique métropolitain avance progressivement vers son terme. D’après les informations, ce REM comprend 67 km de voies, dont 18,2 km de structures aériennes. Il comprend également 26 stations (5 stations souterraines, 8 stations aériennes et 13 stations en surface) et 3 différentes connexions au métro de Montréal.

Si tout va bien, la partie sud de ce réseau électrique métropolitain sera inaugurée vers la fin de l’année 2022. Selon les prévisions, ce REM circulera jusqu’à la station du Ruisseau en 2023. Vers la fin de 2024, il sera totalement fonctionnel et pourra circuler jusqu’à Deux-Montagnes, à Saint-Anne-de-Bellevue et à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Développement gare Panama (Brossard)

Parmi les aménagements à Brossard, la gare Panama fait rêver la population. Certes, on ne sait pas encore quels seront exactement les types d’aménagements et leurs nombres. On sait cependant qu’il s’agit d’un projet d’avenir qui sera réalisé au goût des Brossardois. Pour ce faire, ces derniers doivent participer à un sondage qui aidera les promoteurs immobiliers à dessiner leur futur centre-ville. Cette première étape de processus participatif a pour but d’encadrer les futurs développements du secteur TOD Panama.

Projet Longueuil Centre-ville

Estimé à près de 500 millions de dollars, ce projet immobilier à Longueuil d’une superficie de 1,2 million de pieds carrés comprend la construction de 1200 unités d’habitations. Le but, c’est de favoriser le télétravail et de proposer divers espaces commerciaux aux professionnels.

D’après nos informations, Devimco Immobilier prévoit de construire deux tours de logements locatifs de 22 étages qui vont surplomber un vaste basilaire commercial au-dessus de l’actuelle station de métro. À noter que le projet comprend également la construction de deux autres tours d’une hauteur de 22 étages pour abriter des unités de condos à l’achat.

Des stationnements souterrains seront aussi aménagés en marge des nouvelles constructions. Précisons que des parcs sont également prévus pour simplifier l’accès aux espaces verts. À la fin des travaux, les deux sites aideront à créer une véritable synergie entre les différents aménagements. Les habitants profiteront alors d’un milieu de vie de qualité supérieure et où les gestes écoresponsables sont encouragés.

Par sa position, le site du projet offre une véritable opportunité commerciale. En effet, la zone abrite des universités (campus de l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal) et s’impose déjà comme un véritable centre du savoir.

Signalons également que ce projet sera réalisé dans un secteur fortement stratégique en ce qui concerne la mobilité et le transport en commun. Il aidera à redéfinir l’accès à la ville de Longueuil par la station métro pour offrir un énorme gain de temps aux usagers du transport collectif de la Rive-Sud. En outre, ce projet d’envergure améliorera considérablement l’accessibilité aux résidents, commerçants, travailleurs, citoyens et visiteurs.