Projet-pilote de transport vers l'Hôpital de Saint-Georges

Les citoyens de la MRC Robert-Cliche ont maintenant accès à un service de transport vers l'Hôpital de Saint-Georges. Ce projet-pilote a été implanté par Mobilité Beauce-Nord.

Il est offert aux personnes admissibles au service de transport adapté qui résident sur le territoire de la MRC Robert-Cliche. Le service est disponible du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h, sauf les jours fériés.

Les usagers doivent réserver leur place auprès de Mobilité Beauce-Nord en composant le 418 397-6666 ou le 1 877 397 6668. La réservation doit se faire au plus tard la veille du déplacement avant 11 h.

Le transport est effectué par les entreprises de taxis qui effectuent déjà des déplacements en transport adapté pour Mobilité Beauce-Nord. Le service est offert en tenant compte de la disponibilité des transporteurs. Afin de respecter les normes sanitaires reliées à la COVID-19, le port du masque est exigé à l’intérieur du véhicule de taxi.

Les frais seront facturés aux usagers par Mobilité Beauce-Nord. La tarification applicable pour ce nouveau service (en aller simple) est de 10 $ pour un déplacement de moins de 25 km et de 15 $ pour un déplacement de 25 km et plus.

Le seul arrêt autorisé sur le territoire de Saint-Georges est à l’Hôpital, situé au 1515, 17e Rue. Le service est implanté sous forme de projet-pilote jusqu’au 31 décembre 2021 avec possibilité de prolongation en 2022.