L'Afeas change son nom et son logo

L’Association féminine d’Éducation et d’Action sociale de Saint-Georges (Afeas) a relancé ses activités lors d’un déjeuner le 23 septembre. En plus de cela, ce fut le moment de révéler le nouveau de l’organisme voté lors du congrès du 11 et 12 septembre.

L’Association féminine d’Éducation et d’Action sociale deviendra l’Association féministe d’Éducation et d’Action sociale afin de mieux refléter la mission de l’organisme : défendre l’égalité entre les femmes et les hommes. Un nouveau logo et un nouveau slogan ont également été présentés.

Le nouveau logo représente les valeurs de l'association : solidarité, égalité, liberté, justice et paix.

Les membres accordent une grande importance à l’environnement et au développement durable et cela se traduira cette année par la lutte contre l’utilisation des pesticides. La campagne de sensibilisation provinciale sur la valorisation du travail invisible se poursuivra également de même qu’un effort de recrutement auprès des jeunes femmes.

Pour en savoir plus vous pouvez contacter Josette Labbé (418-7657 ; [email protected]) ou Liane Loignon (418-228-0358, [email protected])