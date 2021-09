Une première « Journée P » réussie en Beauce

L'organisme Parrainage Jeunesse s’est invité chez les Roy de la Pomme à Saint-Jean-de-la-Lande samedi pour célébrer la 7e édition de la Journée P du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC).

Sous le signe du partage, la fête a pu compter sur la présence marquée de l’artiste et porte-parole du regroupement, Marco Calliari.

«Grâce à l’accueil chaleureux des Roy de la Pomme, de la belle implication du RQPC et de notre porte-parole, Marco Calliari, notre première Journée P en Beauce a été un véritable succès. D’abord, cette fête en plein air a fait un énorme bien aux nombreuses familles présentes ainsi qu’à nos bénévoles. De plus, nous avons pu promouvoir l’importance du mentorat pour nos jeunes en Beauce-Etchemins en plus favoriser l’inclusion sociale auprès des nombreux visiteurs », a résumé le directeur général de Parrainage Jeunesse, Jean-François Fecteau, et trésorier du conseil d’administration du RQPC, à l'issue de l'événement.

« En tenant la Journée P, le RQPC veut favoriser le recrutement de bénévoles qui pourront tisser des liens particuliers dont particulièrement avec des jeunes ici en Beauce-Etchemins. De plus, nous sommes contents de pouvoir compter sur Parrainage Jeunesse qui s’implique au sein du regroupement et qui fait également une grande différence auprès de sa communauté », d'ajouter Loc Cory, directeur général du RQPC.

Mentionnons que la Journée P est célébrée le 25 septembre de chaque année par le RQPC et la vingtaine d’organismes membres pour faire connaître le parrainage civique et briser l’isolement social.

Un artiste bien impliqué

« En plus de réaliser des prestations musicales pour agrémenter cette journée, M. Calliari a profité de sa présence en Beauce pour sensibiliser les visiteurs à la cause du parrainage civique. « Nous avons plusieurs centaines de bénévoles à travers la province. Hélas, c’est insuffisant. En ce moment, nous avons plus de 600 personnes en attente d’avoir une personne significative dans leur vie. La Journée P était l’occasion idéale pour inciter la population, à donner un peu de leur temps, pour transformer la vie de ces gens », a lancé celui qui est porte-parole du RQPC depuis six ans.

PHOTO 1 — De gauche à droite, on aperçoit l’artiste Marco Calliari, la copropriétaire des Roy de la Pomme, Lise Breton, le directeur du RQPC, Loc Cory en compagnie de Guy Maheux, et de Jean-François Fecteau, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de Parrainage Jeunesse.