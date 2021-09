Le CALACS Chaudière-Appalaches maintenant installé à Saint-Georges

C'est ce matin que le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches a officiellement inauguré ses nouveaux locaux à Saint-Georges.

Ce déménagement de Beauceville vers le local 101 du 1480, boulevard Dionne s’inscrit dans une année exceptionnelle sous le signe de l’adaptation et de la nouveauté, a indiqué Pascal Doucet, président du conseil d’administration de l'organisme, lors de l'événement aujourd'hui.

« L’année 2021 a amené son lot de changements. Mis à part la pandémie qui a continué de modifier la réalité quotidienne de chacun, nous avons accueilli une nouvelle directrice générale, Marie-Pier Brousseau. L’équipe s’est aussi agrandie avec l’arrivée de Kelly Lessard, criminologue, et de Julie Houde, responsable de la garde psychosociale et des communications. Nous avons également reçu une excellente nouvelle sur le plan financier, soit un rehaussement récurrent en mission globale octroyé par le CISSS Chaudière-Appalaches. Cette somme a d’abord permis à l’organisme d’élargir sa vision quant à la prestation des services donnés. Elle a également contribué à la construction de nos nouveaux locaux, qui se veulent modernes, attractifs et adaptés aux besoins des employés et de la clientèle », a déclaré M. Doucet.

Installé à Beauceville pendant plusieurs années dans une maison patrimoniale, le CALACS Chaudière-Appalaches revient dans la ville qui l’a vue naître en 1991 et où se trouve aujourd’hui la majeure partie de sa clientèle. « En effet, 41% de celle-ci provient de la MRC Beauce-Sartigan », a expliqué la directrice générale, Marie-Pier Brousseau.

Il fait dire aussi qu'il aurait fallu investir plusieurs milliers de dollars et respecter des normes architecturales de rénovation pour adapter cette maison historique aux nouveaux besoins du CALACS, notamment pour répondre à l'augmentation du nombre d'employés.

De plus, l'édifice se trouve sur le boulevard Renault, en pleine zone inondable. Cela a eu une incidence négative sur le prix de vente du bâtiment, propriété de l'organisme, qui a mis plus de quatre ans avant de pouvoir s'en départir. C'est un particulier qui a finalement acquis la maison en février dernier.

Le CALACS conserve ses points de services situés à Thetford et à Sainte-Marie en plus de l’ajout d’un nouveau local à Lévis qui simplifie l’accès des services pour les enfants dans toute la région.

Maximiser l’efficacité et favoriser le bien-être

La configuration du nouvel emplacement à Saint-Georges a permis la construction d’un espace supplémentaire pour accueillir la nouvelle intervenante, Kelly Lessard. Celle-ci vient mettre l’épaule à la roue pour répondre aux nombreuses demandes de suivis individuels, de sensibilisations dans différents milieux et pour la concrétisation de projets novateurs.

Les nouveaux locaux du CALACS Chaudière-Appalaches ont aussi permis d’améliorer et d’adapter la salle de jeu où sont effectués les suivis individuels des enfants.

« Par ailleurs, nous avons aussi réalisé une salle de conférence dotée de technologies actuelles pour simplifier la transmission de formations virtuelles et pour maximiser l’efficacité de la collaboration auprès de nos différents partenaires », a expliqué Mme Brousseau. Les caisses Desjardins ont contribué à hauteur de 12 000$ pour la réalisation de cette salle.