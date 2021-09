Un message post-mortem de reconnaissance de la part de Thérèse Boutin Drouin

Le 21 septembre, Thérèse Boutin Drouin est décédée au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges. Elle avait 102 ans. Après avoir frôlé la mort au mois d’août, elle avait tenu à témoigner au personnel de l'établissement toute l’attention et la considération reçues, de même que l’excellence des services et des soins de santé qui lui avaient été prodigués. En hommage à sa mémoire, sa famille a accepté que le message qu’elle avait vraiment à coeur, soit livré publiquement. Voici ce qui a été transmis par la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« Il m’a fallu pareille épreuve pour que je mette les pieds dans cette maison », raconte la dame admise en chambre de fin de vie au centre d’hébergement à la fin de l’été.

« Je me suis très bien remise, a-t-elle continué lors de notre rencontre en septembre. Ce que je constate et apprécie plus que tout, à part la vie, c’est le dévouement, le respect dont fait preuve le personnel auprès de personnes qui souffrent en silence. Sur le plan humain, c’est une véritable richesse. Je les regarde agir. Ils méritent notre reconnaissance. La mienne leur est acquise. Les CHSLD devraient être mieux connus. »

Préposé depuis 24 ans, Jonathan Mallette l’a accompagné à chacune des dernières étapes de sa vie. « Plus qu’un travail, c’est un engagement, une vocation… », disait encore Mme Boutin en le regardant. À preuve, il n’avait que 13 ans lorsqu’il s’est occupé avec ses parents, de son grand-père souffrant d’Alzheimer.

« J’ai toujours aimé et voulu prendre soin des gens. Ils deviennent ma famille. Ils s’attachent à moi, et moi à eux. Bien entendu, il y a des journées plus difficiles que d’autres, mais jamais je ne rentre ici à reculons », avait-il alors confié.

Comme en famille

« Fournir un milieu de vie de qualité avec des vraies valeurs familiales et du personnel dédié nous permet de faire cohésion avec nos résidents et leurs proches», soulignait Laurie Thibodeau, gestionnaire responsable de l’hébergement alors que de l’aveu même du président du comité des résidents, Simon Pépin, la bien traitance est un bon coup à souligner.

Pour agir, soutenir, sauver, bref… aimer et assurer leur bien-être, la Fondation Santé fait campagne pour les résidentes et résidents des CHSLD de la Beauce.

Nos sincères condoléances vont à la famille de Mme Boutin et à ses proches.

Avec la collaboration de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.