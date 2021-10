Une tirelire d'Halloween pour Leucan

Leucan région Québec, l’Association pour les enfants atteints de cancer, souligne la Journée nationale du personnel de soutien scolaire en lançant la 23e édition des Tirelires d’Halloween de Leucan virtuelles.

L’Association invite les établissements scolaires de niveau primaire et préscolaire ainsi que les Québécois à y participer. Cette année, Leucan lance un concours de coloriage pour tous les enfants du Québec. L’organisation propose aussi des tirelires virtuelles pour chaque établissement ou groupe participant, afin de faciliter les dons en ligne.

Comme l’explique Stéfany Brulier, directrice des campagnes annuelles à Leucan, le personnel de soutien dans les écoles du Québec est un allié indispensable à la réussite de la campagne annuelle de Leucan. « Nous remercions le personnel de soutien scolaire. Les secrétaires et adjointes administratives effectuent un travail remarquable pour nous aider au succès de la campagne. Grâce à eux, des milliers de dollars sont amassés chaque année pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Leur soutien est essentiel. Ils font toute la différence. »

Les Tirelires d’Halloween de Leucan : bien plus qu’une campagne de collecte de dons

En 2021, chaque école ou famille participante aura sa propre tirelire virtuelle au www.tirelires-leucan.com, dans laquelle l’entourage des enfants et le grand public pourront faire des dons. Les établissements auront également accès à une foule d’activités interactives favorisant les apprentissages, la discussion et l’engagement citoyen des jeunes.

Les Tirelires d’Halloween permettent de financer plusieurs services essentiels de Leucan, dont le service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire. « Lorsque j’accompagne un jeune lors de son retour en classe, il est rassuré, moins anxieux, et plus à l’aise de s’ouvrir aux autres à propos de sa maladie. La grande générosité des Québécois nous permet de leur offrir ce soutien si précieux », explique Christelle Robitaille-Hains, conseillère de Leucan.

Nouveauté : un grand concours de coloriage pour tous les enfants du Québec

Cette année, l’Association lance aussi un concours de coloriage dans le cadre des Tirelires d’Halloween de Leucan. Pendant tout le mois d’octobre, les enfants de partout au Québec sont invités à colorier et à aider leurs amis atteints de cancer. Ludique et éducatif, ce nouveau concours donne une chance aux jeunes du Québec de gagner l’un des deux paquets cadeaux comprenant un chèque-cadeau Souris Mini d’une valeur de 250 $ et la collection complète des livres Cochon Dingue.

Leucan espère recevoir l’inscription de 400 tirelires virtuelles pour l’édition 2021.