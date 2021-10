René Jr Veilleux devient le nouveau président du Club Rotary Saint-Georges

Lors du rassemblement du Club Rotary Saint-Georges, le président sortant, Joseph Richard Veilleux, a laissé sa place à René Jr Veilleux, le 10 septembre dernier.

Monsieur Veilleux, directeur de funérailles de la Maison Roy et Giguère, a également présenté les principaux axes de l’année à venir et a fait part de sa vision : « Ensemble nous accomplissons des merveilles qu’individuellement nous ne pourrions rêver de les conquérir. »

Le Club Rotary de Saint-Georges est présentement en période de recrutement. Pour informations, contactez-les par courriel à : [email protected]

Le Club Rotary Saint-Georges est une association d’hommes et de femmes d’affaires et de représentants de professions libérales, unis par une volonté commune d’aider leur prochain, d’encourager le respect de normes éthiques strictes dans l’exercice de toute activité professionnelle et d’œuvrer au progrès de la bonne volonté et de la paix dans le monde. Objectifs qui se définissent parfaitement dans la devise « servir d’abord ».

La Fondation du Club a été parrainée en 1944 par le Club de Québec et œuvre maintenant depuis plus de 75 ans.