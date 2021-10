Les déjeuners-conférences de l'AQDA reprennent le 19 octobre

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence sur le thème « La culpabilité et les mécanismes de défense ? », le mardi 19 octobre à compter de 8 h.

Cette rencontre sera animée par S. Marie-Michelle Laflamme au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

« Prenons le temps de regarder la vraie culpabilité et la fausse culpabilité », a précisé Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. « Avec la pandémie, nous avons eu le temps de réfléchir et peut-être de prendre conscience que nous pourrions améliorer notre qualité de vie. Et si la culpabilité grugeait une partie de notre énergie et de notre qualité de vie? »

Le déjeuner sera servi à partir de 8 h et la conférence se tiendra entre 9 h et 10 h 30. Veuillez noter que chaque participant assume les frais de son déjeuner.

Qui plus est, l'association s'assurera que les mesures sanitaires en place soient respectées, y compris pour ce qui est du passeport vaccinal. Pour plus renseignements, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.