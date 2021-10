« Regard profond »: dévoilement du Calendrier de l’Espoir 2022

Sous le thème « Regard profond », le Calendrier de l'Espoir 2022, présenté ce matin par le Groupe Espérance et Cancer, comprend 12 photos de personnes atteintes de cancer, parfois accompagnées de leur proche aidant.

« Le Groupe Espérance et Cancer fait la différence pour beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé et qui ont eu le cancer. C'est fou le bien que ça leur fait de pouvoir compter sur ce groupe pour traverser cette épreuve-là », a indiqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud. « Quand on a un appel, on se demande parfois comment on va s'en sortir et le calendrier donne des modèles d'espoir que c'est possible de s'en sortir. »

Ariann Photographe qui a réalisé les photos de ce projet pour la troisième fois s'est inspirée de sa rencontre avec les participants. Bien qu'elle n'ait pas pu être présente à la conférence de presse, elle a exprimé sa démarche dans une vidéo qui a été présentée. Elle a expliqué qu'elle avait envie de présenter « du réel et du naturel » à travers le regard de ces personnes qui ont du vécu et des choses à raconter. Elle a ajouté qu'elle souhaitait faire ressentir des émotions à travers le regard des participants, d'où le thème « Regard profond ».

Ainsi, chaque mois on retrouve des personnes différentes photographiées sur un fond neutre, accompagné d'une citation, de leur nom et de leur lieu de résidence.

Émue, Lyse Perron, directrice générale du Groupe Espérance et Cancer, a ensuite souligné l'audace et le courage des participantes et participants qui ont su relever ce défi. « Ces personnes nous démontrent que nous pouvons traverser un épisode si difficile que le cancer, une tempête sur notre chemin qu'on ne choisit pas du tout. »

Les personnes que l'ont retrouve sur le calendrier sont :

- Auguste Bisson et Thérèse Beaulieu

- Huguette Lachance et Fernand Nadeau

- Gabrielle Koko Ahadji

- Daniel Alain

- Jocelyne Audet

- Paule Roy

- Réjeanne Desbiens

- Céline Tanguay

- Denis Roy et Pauline Turcotte

- Claudette Fréchette

- Ginette Lachance

- Louise Poulin

« Je suis membre du Groupe depuis 2020 et je suis contente, car ça me permet de rencontrer des gens qui vivent les mêmes problèmes que moi et d'en parler », a confié Louise Poulin qui se sent reconnaissante d'avoir pu participer à ce projet. « Je me trouve belle », a-t-elle ajouté en rencontre avec EnBeauce.com.

Il y a 1 000 exemplaires en vente de ce calendrier créée en collaboration avec Ariann Photographe et Pierre Verreault, président associé du Groupe Audaz. Au prix de 20 $ chacun, cette 6e édition est disponible en vente au bureau de l'organisme, auprès des participants et des différents partenaires, ainsi que sur la boutique en ligne ici.

« L'objectif est de tout vendre ! N’oublions pas que cet argent permet d'offrir de nombreuses activités proximité. Tout l'argent amassé ici reste ici pour nos gens d'ici », de conclure Lyse Perron.