Une 7e édition pour la Campagne des poinsettias

La 7e édition de la Campagne des poinsettias de la Fondation Au Bercail débute aujourd’hui et se termine le 5 novembre. Cette campagne a pour objectif de recueillir des fonds afin de permettre l’organisme de poursuivre son travail de soutien, d’accompagnement et d’hébergement auprès de sa clientèle dans le besoin.

« Le temps des fêtes est une période de festivités et de joie pour plusieurs personnes. Pour ceux et celles qui doivent faire appel aux différents services du Bercail (maison d’hébergement, soupe populaire, Accueil inconditionnel), cette période signifie souvent solitude et désespoir. »

C’est une belle manière d’embellir son environnement grâce à cette belle plante festive tout en contribuant à une bonne cause.. La Fondation souhaite amasser 12 000 $ pour financer une partie du service de l’Accueil Inconditionnel qui doit se réinventer continuellement depuis mars 2020. Rappelons que ce service a pour but de soutenir, faciliter l’accès aux services et assurer le maintien en logement des personnes vulnérables.

Cette campagne de financement est rendue possible grâce à la participation de la Pharmacie Brunet Plus – Brigitte Cliche propriétaire, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce et la Caisse Desjardins des Etchemins.

La population est invitée à se procurer un poinsettia avant le 5 novembre 2020 à l’adresse courriel suivante : [email protected] ou par télécopieur au numéro suivant : 418-227-2752. Les quantités sont limitées. Vous pouvez acheter un poinsettia ou faire un don via le site web de la Fondation Au Bercail au aubercail.net/la- fondation/