La 4e Journée de l’écoute aura lieu le 24 octobre

C'est sur le thème « Place à l’écoute! Une richesse au centre de nos vies » que se tiendra le 24 octobre la Journée de l’écoute.

L'annonce a été faite par le Centre d’écoute Beauce-Etchemins et l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ).

Cette initiative nationale a pour ambition de faire connaître davantage l’écoute active et le travail essentiel effectué par les centres d’écoute.

L'ACETDQ et ses 23 membres représentent plus de 1 000 écoutants bénévoles formés à l’écoute active qui répondent à plus de 140 000 appels annuellement.

De ce fait, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent une écoute empathique et confidentielle afin de briser leur isolement, d’atténuer leur détresse psychologique ou de mieux faire face aux changements et aux défis qu’elles rencontrent.

« La thématique de cette année est une invitation à la fois conviviale et impérative qui rappelle l’importance de l’écoute, une qualité et une ressource primordiales dans notre quotidien, pour notre santé, nos relations, notre participation à la société et notre épanouissement, tant d’un point de vue individuel que collectif », a rappelé Alain Goulet, directeur général du Centre d’écoute Beauce-Etchemins, dans le communiqué d'annonce.

Durant toute la semaine précédant la journée de l’écoute, l’ACETDQ et ses membres invitent la population à prendre part à une grande chaîne de reconnaissance permettant de souligner, sur les réseaux sociaux, par courriel ou de vive voix, les qualités d’écoute d’une personne et/ ou d’une organisation de son entourage.

De plus, le 24 octobre de 10 h à midi, un événement gratuit et en ligne s’adressant à tous permettra de brosser un portrait de l’écoute au Québec et de mieux connaître les services des centres d’écoute.

Enfin, Martine Perreault, consultante en affaires publiques et en relation gouvernementales, nous offrira une conférence inédite sur la place de l’écoute en politique.

Pour en apprendre davantage et prendre part à la Journée de l’écoute, prière de consulter la page Facebook du Centre d’écoute Beauce-Etchemins, un organismes qui offre des services en relation d’aide à la population de la région depuis 1985.