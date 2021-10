Un besoin criant de médecins au Centre médical de la Nouvelle-Beauce

Il y a de moins en moins de médecins et cela à un impact important sur les citoyens. Pour cette raison, le Centre médical de la Nouvelle-Beauce fait appel à la collaboration des Beaucerons.

Au cours de l'année passée, cinq de ses médecins sont partis à la retraite.

« Notre service de sans rendez-vous n’arrive plus à suffire à la demande, et chaque jour, nous devons malheureusement refuser plusieurs patients. Nous sommes conscients de la situation et nous travaillons activement à trouver des solutions », ont indiqué la direction du Centre médical de La Nouvelle-Beauce ainsi que le Groupe de médecine de famille (GMF) de La Nouvelle-Beauce dans un communiqué de presse.

Ainsi, depuis le début du mois, le centre tâche d'augmenter sa capacité de sans rendez-vous afin d’améliorer l’accessibilité. Cependant, il demande à chacun de ne recourir au sans rendez-vous seulement lorsque son état de santé le nécessite vraiment.

« Bien entendu, si vous avez un médecin de famille, nous vous invitons à obtenir un rendez-vous avec celui-ci. Lorsque votre condition le nécessite, votre médecin de famille est généralement en mesure de vous recevoir assez rapidement, en l’espace de quelques jours. »

Pour pallier à ses difficultés, le Centre médical invite également la population à participer au recrutement de médecins.

« Vous connaissez un médecin de famille qui travaille dans une région autre que Chaudière-Appalaches et qui voudrait venir dans la Nouvelle-Beauce? Dites-lui que nous avons un poste disponible immédiatement ! », a-t-il précisé.