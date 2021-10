Comment préparer un proche au soin à domicile ?

Les soins à domicile ne sont pas toujours évidents à proposer à un proche, même quand son besoin d’assistance paraît évident à tous ses parents. Les personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou en dépendance totale ou partielle de l’aide manifestent souvent de la réticence à l’idée d’accepter du secours spécialisé. Ils le ressentent parfois comme une invasion, un aveu de fragilité ou de handicap et refusent d’accepter cette idée, que ce soit périodiquement ou pour de longues durées. Une bonne approche peut toutefois évacuer leur appréhension et soulager toute la famille.

Communiquer avec le parent sur les soins à domicile

Personne n’a envie de s’entendre déclarer inapte à se débrouiller seul. Inutile d’en vouloir à un proche qui refuse l’idée qu’il est devenu un poids pour la famille et la société, en dépit du souci que cela vous cause. Cela est d’autant plus difficile que les parents ont pris soin de leurs enfants pendant plusieurs années et peinent à s’habituer au renversement de la situation.

En dehors du matériel médical nécessaire, tel que les lits médicaux et des dispositifs médicaux adaptés aux réalités de la vie d’une personne âgée, le soutien d’une aide de santé à domicile devient parfois vital. Pour les amener à accepter cela, le premier point consiste à échanger avec eux sur la nature bénéfique des soins à domicile. Au moment où ils percevront ce service comme utile à leur vie quotidienne, ils l’accepteront plus aisément. Préparez-vous à leur parler de ce qu’ils veulent entendre et non de ce dont vous croyez qu’ils ont besoin. Cela constitue un bon point de départ pour leur faire découvrir les atouts des soins à domicile.

Les écouter et noter leurs besoins pratiques vaut mieux que de les conseiller systématiquement. Vous sollicitent-ils souvent pour effectuer les tâches tels que les achats en épicerie ou le ménage ? Peut-être achètent-ils ou commandent-ils souvent des plats à emporter ? À l’heure du nettoyage des vêtements, maman peine-t-elle à assurer la lessive alors que papa aime disposer de chemises bien rangées ? Votre parent a-t-il été contraint d’abandonner un club, une activité en extérieur à cause de son incapacité à conduire son véhicule seul ? Ces situations révèlent des points sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour leur donner envie d’accepter un soin à domicile.

Rester compréhensif et présenter les avantages des soins à domicile

Une fois ces observations relevées, ils devront sentir que vous comprenez qu’ils ne sont pas devenus un fardeau, et qu’ils ont tout juste besoin d’un appui dans ces tâches particulières. Un soin à domicile leur permettrait donc de voir ces questions réglées tandis qu’ils pourraient continuer à vaquer à leurs activités habituelles. Par ailleurs, cette aide pourrait aussi leur permettre de démarrer une activité qui les faisait rêver telle que déguster leurs plats préférés grâce au service à domicile d’un chef cuisinier.

Communiquer autour de la question dans ses aspects positifs. Partagez avec eux les témoignages de personnes qui disposaient de dispositifs médicaux de qualité et qui ont pourtant eu besoin d’une personne aidante pour sortir d’une mauvaise passe sanitaire. Crises, chutes, urgences diverses… Votre exemple si vous recourez aux aides dans votre service ou dans votre demeure peuvent leur faire voir le caractère anodin de recourir à l’aide sanitaire à domicile.

Tous ces services ne sont pas réservés aux personnes âgées ou personnes à faible autonomie et en parler de manière positive leur ouvrira les yeux sur les bénéfices à espérer s’ils disposent d’une personne pour faire davantage pour leur bien-être.

Susciter et saisir chaque occasion d’échange sur le soin à domicile

Il importe de beaucoup échanger pour évacuer les peurs liées à l’idée des soins à domicile. Les malades craignent peut-être que vous vouliez ensuite vous débarrasser d’eux dans des maisons de retraite, et refusent d’admettre qu’ils ont besoin d’aide. Rarement préoccupés uniquement par les questions d’argent, ils peuvent aussi ne pas se fier à l’efficacité et l’utilité d’un professionnel étranger à leurs précieuses habitudes et lieu d’intimité.

Associer leur médecin pour une communication constante à l’avance pour éviter une attitude trop défensive le moment venu est aussi essentiel. Plus ils seront préparés à l’éventualité, moins ils s’opposeront à l’arrivée d’un personnel soignant ou aidant dans leur cadre de vie.

Des dispositifs médicaux et services médicalisés à domicile peuvent devenir obligatoires lorsque le parent réticent traverse une période de maladie plus ou moins sévère. Plutôt que de les envoyer dans un hôpital en fonction de la gravité du mal, vous pouvez opter pour l’installation d’équipements médicaux légers, et de mobilier médical dans la demeure du patient, puis solliciter un aide-soignant pour des soins à domicile. Cela constituera une bonne transition vers une assistance régulière qui soulagera au quotidien ces personnes âgées, ou à mobilité réduite des tracas des visites médicales dans les hôpitaux.

En raison de leur expérience, inviter les spécialistes des soins à domicile lors de certains échanges sur le sujet est utile. Cela rassurera éventuellement les parents sur les bonnes dispositions et aptitudes de l’aide à domicile à choisir à respecter les consignes reçues avec précision et à contribuer à leur sécurité sanitaire et bien-être. Ils pourront en outre définir les véritables urgences et faciliter la transition vers le niveau d’aide nécessaire par leurs conseils objectifs.

Toute personne de confiance de votre proche ou tout parent sera aussi la bienvenue dans la conversation, pour éloigner tout doute et confirmer l’intérêt pour eux de garder un proche aidant disponible pour leurs soins et besoins.

