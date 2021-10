Nouvelle campagne de la SAQ en soutien aux banques alimentaires

À compter de demain et jusqu'au 13 octobre, la SAQ invite ses clients à poser un geste de solidarité en se procurant un produit d’ici, qui permettra de soutenir les Banques alimentaires du Québec, dont Moisson Beauce.

En effet, pour chaque produit du Québec vendu dans la succursales, un repas sera remis aux BAQ.

La pandémie a plongé plusieurs Québécoises et Québécois dans la précarité alimentaire, une difficile réalité qui se traduit par une augmentation de demandes de 30% auprès des banques alimentaires. Dans toutes les régions du Québec, le réseau des BAQ vient en aide à plus de 500 000 personnes par mois.

Durant cette campagne de la SAQ, il sera aussi possible de faire un don à la caisse dans le réseau des succursales, alors que les dons en ligne sont possibles en tout temps sur le site des Banques alimentaires du Québec. De plus, comme c’est le cas tout au cours de l’année, l’achat des produits d’emballage – sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables, est aussi un moyen de contribuer à la cause puisqu’une partie des profits liés à la vente de ces articles sera aussi versée aux BAQ.

« Dans un contexte où les besoins ne cessent de croître, il est d’autant plus important de se mobiliser. À la SAQ, nous souhaitons être au cœur des communautés. En appuyant le réseau des Banques alimentaires du Québec, nous contribuons à faire une différence auprès des gens dont l’alimentation est un défi quotidien », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, de la SAQ par voie de communiqué de presse.

Rappelons que Moisson Beauce œuvre dans la région depuis 1994. L'organisme collabore avec 55 organisations accréditées des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit pour répondre à 12 450 demandes d’aide alimentaire chaque mois, dont 33% sont des enfants.