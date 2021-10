Une 7e édition pour la fête des Anges

Le 15 octobre est la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal.

Le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours des premiers moments de la vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Ce type de deuil est peu reconnu et les parents se retrouvent souvent isolés et incompris à la suite de la perte de leur enfant.

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins organisera à cet effet la septième édition de la Fête des Anges qui aura lieu le samedi 16 octobre de 10 h à midi, sur l’Île Pozer à Saint-Georges.

Lors de cette journée, les participants auront l’occasion de planter des bulbes de tulipes dans le Jardin des Anges en mémoire de leurs enfants disparus et d’échanger avec d’autres personnes touchées par le deuil périnatal.

Cet événement gratuit est ouvert à toute la population. Vous pouvez vous inscrire via la page Facebook de Parents d’Anges Beauce-Etchemins. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de s’inscrire, ceci est préférable afin d'aider l'organisme à mieux planifier le matériel requis. Pour plus d’informations, contactez Diane Dulac (581-372-6859) ou envoyez un message par courriel ([email protected]).

Rappelons que Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.