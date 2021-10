COVID-19 : 60 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 38 en Beauce

La propagation de la COVID-19 se poursuit en Chaudière-Appalaches avec 60 nouveaux cas positifs sur le territoire administratif, selon le bilan de la Santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

De ce nombre, 28 se trouvent dans la MRC Beauce-Sartigan et 10 en Nouvelle-Beauce.

Les cas actifs se sont accrus de huit, atteignant les 447.

Dans l'ensemble du territoire administratif, les hospitalisations ont augmenté de deux depuis hier pour passer de 12 à 14, avec trois personnes aux soins intensifs (+1).

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernier jours, font état de :

- 624 nouveaux cas, pour un total de 413 930 personnes infectées;

- 397 404 personnes rétablies;

- Cinq (5) nouveaux décès, pour un total de 11 405 décès;

- 297 hospitalisations, soit une augmentation de trois par rapport à la veille, soit 28 nouvelles entrées et 25 nouvelles sorties;

- 88 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille soit six nouvelles entrées et huit nouvelles sorties;

- 33 936 prélèvements réalisés le 5 octobre.

Pour ce qui est de la vaccination, 13 153 doses administrées s'ajoutent, soit 12 737 dans les dernières 24 heures et 416 avant le 6 octobre, pour un total de 12 977 065 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 195 265 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 172 330 doses reçues par les Québécois.

Nouveau site de vaccination à Sainte-Marie

Le site de vaccination au Centre Caztel à Sainte-Marie ferme le 9 octobre. Le site déménage au 640, route Cameron, à Sainte-Marie. Le nouveau site de vaccination ouvrira le 16 octobre.