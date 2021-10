Début de la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la grippe saisonnière

Les personnes désirant obtenir le vaccin contre la grippe saisonnière (Influenza) peuvent dès maintenant prendre leur rendez-vous.

Les membres de la population qui sont éligibles à recevoir le vaccin gratuitement sont les personnes à risque élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé :

▪Les personnes ayant un problème de santé chronique, par exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie du cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale ;

▪Les personnes de 75 ans et plus ;

▪Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse ;

▪Les proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque et des bébés de moins de six mois ;

▪Les travailleurs de la santé.

Comment prendre rendez-vous dans les cliniques de vaccination et les pharmacies participantes : En visitant le site internet, clicsante.ca ou en téléphonant au : 1 855-480-8094, lundi au dimanche de 8 h 30 à 16 h 30.

Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront dès le 1er novembre. Pour connaître les sites de vaccination contre la grippe, consultez clicsante.ca