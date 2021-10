Est-ce que le barbecue électrique est efficace ?

Les barbecues électriques se sont grandement améliorés au cours des cinq ou dix dernières années. Si vous ne pouvez absolument pas utiliser un barbecue au gaz ou au charbon pour satisfaire vos envies de grillades, alors un barbecue électrique moderne peut effectuer un travail assez satisfaisant.

Bien sûr, les barbecues au gaz ou au charbon ont puissance inégalable, sans parler du goût authentique qui manque parfois aux barbecues électriques. Mais l'époque où les barbecues électriques étaient incapables de cuisiner un repas décent est révolue depuis longtemps.

Comment fonctionne un barbecue électrique ?

Les barbecues électriques cuisent les aliments en utilisant la chaleur générée par l'électricité au lieu du gaz ou du charbon de bois. Parce que les barbecues électriques ne génèrent pas de vapeurs ou de fumée, ils sont le seul type de barbecue qui peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur, et ils sont également considérés comme plus respectueux de l'environnement que les grils à gaz ou à charbon car ils consomment moins d'énergie et polluent moins que les autres types de grils.

Lorsque vous allumez un barbecue électrique, vous activez des éléments chauffants intégrés ou sous un matériau conducteur de chaleur, tel que la céramique ou le métal, et une fois que le gril est complètement préchauffé, vous placez vos aliments sur la grille et cuisinez à l'aide des plaques chauffantes. À partir de là, vous cuisinerez vos aliments sur un barbecue électrique comme vous le feriez sur n'importe quel autre barbecue. La plupart des barbecues électriques auront également des lèchefrites pour récupérer le gras qui fond de vos aliments pendant que vous les faites cuire, et de nombreux barbecues électriques sont assez petits pour être placés sur un plan de travail ou une table.

Les avantages du barbecue électrique

Les barbecues électriques sont la meilleure option pour ceux qui ne souhaitent pas passer par le processus laborieux d'allumage d'un barbecue au charbon, ou qui sont craintifs envers le gaz. Si vous vivez dans un appartement avec un espace extérieur limité, un barbecue électrique est préférable car il peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur. De plus, la plupart des barbecues électriques ne prennent que quelques minutes à chauffer, vous n'aurez donc pas besoin d'attendre longtemps pour cuisiner votre repas.

Comment cuisiner sur un barbecue électrique ?

La cuisson d'un steak, par exemple, sur un barbecue électrique est un excellent moyen de préparer un steak délicieux et juteux sans l'effort d'utiliser un barbecue conventionnel au gaz ou au charbon. Pour commencer, vous devez d'abord préparer votre steak comme vous le feriez normalement. Une fois votre steak prêt, vous devez alors préchauffer votre barbecue électrique. En règle générale, vous réglerez votre gril à 425˚F, et vous préchaufferez pendant environ 10-15 minutes ou jusqu'à ce que le voyant « prêt » de votre gril s'allume. Une fois le gril préchauffé, vous ferez ensuite cuire votre steak sur le gril. Votre temps de cuisson dépendra du type de steak que vous cuisinez et de son épaisseur, et vous devez toujours prendre la température de votre steak avant de le retirer du barbecue pour vous assurer qu'il est cuit selon vos préférences.