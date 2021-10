Avec la pandémie qui en a forcé plusieurs à travailler de la maison, plusieurs ont considéré de tout simplement devenir travailleur autonome afin d’éviter la contamination, ou ont pris plaisir à ne plus avoir à affronter le trafic des heures de pointe, et à pouvoir choisir la façon d’organiser leur semaine de travail. Si vous aussi êtes tenté par ce mode de vie, voici que faire pour être travailleur autonome.

Prenez la décision de devenir travailleur autonome

La première étape pour devenir travailleur autonome est, bien évidemment, de décider de le faire. Ce sera la première de nombreuses décisions que vous devrez prendre vous-même. Et cela peut sembler étrange au début, surtout si vous avez l'habitude de recevoir des directives de votre patron, de vos collègues ou de vos enseignants actuels. Tout cela disparaît lorsque vous êtes travailleur autonome et que vous réalisez soudain que vous êtes la personne qui a le dernier mot sur à peu près tout.

Choisissez votre créneau

Il est important de choisir un créneau spécifique. Pour ce faire, réfléchissez à ces questions : Quel sera votre domaine d'intérêt ? Que résoudra votre produit ou service ? Quel genre de connaissances et d'expérience avez-vous déjà que vous pourriez utiliser dans une entreprise ?

Soyez aussi précis que possible sur ce que vous prévoyez de faire. Plutôt que de limiter vos options, être spécifique vous donne plus d'options car vous pouvez vous concentrer sur une seule tranche de l'étude de marché, plutôt que de vous disperser en essayant de tout faire. Et plus vous serez précis sur votre créneau, mieux vous vous porterez pour identifier votre marché cible et développer votre publicité et votre marketing.

Décidez où vous voulez travailler

L'une des meilleures choses à propos d'être travailleur autonome aujourd'hui est que vous avez tellement d'options quand il s'agit de comment, quand et où vous travaillerez. Si votre entreprise ne nécessite pas d'espace physique ouvert aux clients, vous avez ici beaucoup de liberté : vous pouvez choisir de travailler à domicile, travailler dans votre café local, louer un bureau ou un espace dans un lieu de coworking.

Pensez à l'endroit où vous pourrez faire votre meilleur travail et commencez par là. Par exemple, le travail à domicile peut sembler une excellente option, mais que se passe-t-il lorsque les détails de la vie à la maison - comme la lessive, la vaisselle et diverses tâches à faire - empiètent sur les détails de la vie professionnelle ? Il peut être difficile de séparer « maison » du « travail », auquel cas un troisième espace, comme un bureau de coworking, peut être mieux adapté pour vous.

Occupez-vous des détails administratifs

Ensuite, vous devrez vous lancer dans la création d'une entreprise. Comment allez-vous structurer votre entreprise ? Allez-vous choisir l’enregistrement ou l’incorporation ? Avez-vous besoin de licences ou de permis particuliers ? Et qu’en est-il des taxes et de l’impôt ? Il sera important d’effectuer vos recherches pour savoir ce qui s’applique le mieux à votre situation.