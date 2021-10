Bien que la profession ne soit pas réglementée au Canada, on ne peut pas, et ne devrait pas, s’improviser professeur de yoga. En effet, il faut avoir des connaissances approfondies, des années de pratique, et idéalement, suivre une formation pour pouvoir enseigner le yoga de manière professionnelle et éthique. Voici comment devenir professeur de yoga.

Apprenez différents styles de yoga

Avant de pouvoir entreprendre votre parcours pour devenir instructeur de yoga, vous devez avoir une compréhension approfondie de la pratique du yoga à un niveau personnel. Il existe de nombreux styles de yoga différents et suivre des cours dans chacun de ces styles peut vous aider à déterminer le type de pratique du yoga qui correspond le mieux à vos préférences personnelles.

La façon dont chaque style est enseigné peut également varier en fonction de l'identité de votre instructeur et de l'endroit où se déroule le cours. Vous devriez envisager d'essayer plusieurs styles de yoga différents enseignés par différents instructeurs dans divers endroits pour vous aider à trouver à la fois votre pratique et votre style d'enseignement. Vous pouvez également envisager de choisir un professeur de yoga actuel pour agir en tant que mentor et vous guider tout au long du processus.

Suivez une formation de professeur de yoga

Votre prochaine étape consiste à choisir une école de yoga enregistrée qui suit les directives établies par la Yoga Alliance et à vous inscrire à un programme de formation d'enseignants. Les programmes de formation de professeur de yoga sont offerts à deux niveaux différents. Le premier niveau est un programme de certification de 200 heures et le deuxième niveau est un programme de certification de 500 heures. Ce que vous voulez faire après avoir obtenu votre certification en tant que professeur de yoga aide souvent à déterminer le niveau de programme qui vous convient. Les deux niveaux du programme comprennent des cours de physiologie, d'anatomie, de philosophie du yoga et de techniques d'enseignement.

En plus des programmes de formation de professeurs de yoga enregistrés standard, vous pouvez décider de poursuivre une certification dans un domaine de spécialité. Par exemple, les certifications de spécialité incluent à la fois un professeur de yoga pour enfants et un professeur de yoga prénatal. Si vous savez que vous souhaitez travailler avec un groupe spécifique comme les enfants ou les femmes enceintes, vous pouvez également envisager ces certifications.

Décidez quel type de professeur de yoga vous voulez être

Il existe plusieurs types de professeurs de yoga. Certains professeurs de yoga s'adressent à des groupes spécifiques tandis que d'autres organisent des cours dans des endroits spécifiques. Par exemple, un professeur de yoga peut décider de cibler un marché de niche tel qu’offrir des cours de yoga à des athlètes professionnels ou il peut décider de proposer des cours dans un studio de yoga ou en ligne.

Peut-on enseigner le yoga sans diplôme ?

Il est possible d’enseigner le yoga sans diplôme ni certification. Cependant, cela vient avec son lot d’inconvénients, surtout en ce qui concerne les possibilités d’emploi. En effet, la majorité des centres de yoga exigent que leurs professeurs soient certifiés.