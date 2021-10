COVID-19 en Chaudière-Appalaches: la Beauce demeure l'épicentre de la propagation

Avec 79 des 103 nouveaux cas positifs de COVID-19 comptabilisés aujourd'hui dans le bilan de la Santé publique régionale, la Beauce maintient son titre peu envieux d'épicentre de propagation du virus en Chaudière-Appalaches.

Et encore une fois, la majorité de ceux-ci ont été répertoriés dans la MRC Beauce-Sartigan avec 56, suivi par Robert-Cliche, qui a fait un bond depuis hier, passant de deux nouveaux cas à 16, avec la MRC de La Nouvelle-Beauce qui ferme la marche avec sept.

Dans l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas actifs est de 552 avec 12 hospitalisations (+2) dont une personne aux soins intensifs (0).

Le site de vaccination à Saint-Georges déménage

Le site de vaccination au Georgesville à Saint-Georges ferme aujourd'hui le 15 octobre.

Il déménage dans l'ancien local du commerce BMR au 9050, boulevard Lacroix. Il sera en opération à compter du samedi 23 octobre.

Données pour le Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernier jours, font état de :

- 676 nouveaux cas, pour un total de 418 508 personnes infectées;

- 401 830 personnes rétablies;

- Six (6) nouveaux décès, pour un total de 11 437 décès;

- 301 hospitalisations, soit une augmentation de trois (3) par rapport à la veille avec 26 nouvelles entrées et 23 nouvelles sorties;

- 79 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de trois (3) par rapport à la veille avec neuf (9) nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 35 990 prélèvements réalisés le 13 octobre.

Pour ce qui est de la vaccination,13 279 doses administrées s'ajoutent, soit 12 761 dans les dernières 24 heures et 518 avant le 14 octobre, pour un total de 13 069 050 au Québec.

Hors Québec, ce sont 204 942 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 273 992 doses reçues par les Québécois.