COVID-19: 27 nouveaux cas et un décès en Beauce

La Santé publique régionale rapporte aujourd'hui 37 nouveaux cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 27 en Beauce ainsi qu'un décès.

La personne décédée résidait dans la MRC de Beauce-Sartigan et porte à 376 le nombre total de décès de cette cause depuis le début de la pandémie en Chaudière-Appalaches.

C'est encore la MRC Robert-Cliche qui compte le plus de nouveaux cas avec 12 nouvelles infections au cours de la dernière journée, contre 10 en Beauce-Sartigan et cinq en Nouvelle-Beauce.

Dans l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas actifs est à 526, dont 362 en Beauce. Dix personnes sont hospitalisées en lien avec le virus (-1) dont deux se trouvent toujours aux soins intensifs.

Données pour le Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les derniers jours, font état de :

- 342 nouveaux cas, pour un total de 420 471 personnes infectées;

- 404 157 personnes rétablies;

- Quatre (4) nouveaux décès, pour un total de 11 453 décès;

- 297 hospitalisations, soit une diminution de six (6) par rapport à la veille, avec 25 nouvelles entrées et 31 nouvelles sorties;

- 75 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de deux (2) par rapport à la veille avec six (6) nouvelles entrées et huit (8) nouvelles sorties;

-22 197 prélèvements réalisés le 17 octobre.

Pour ce qui est de la vaccination, 6 705 doses administrées s'ajoutent, soit 6 258 dans les dernières 24 heures et 447 avant le 18 octobre, pour un total de 13 108 253 au Québec.

Hors Québec, ce sont 208 631 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 316 884 doses reçues par les Québécois.