Faire l'épicerie pour quatre avec 125$: tout un défi!

Vendredi dernier, l'animateur à la station radiophonique COOL FM 103,5, Adam Veilleux, s'est mis dans la peau d’une famille à revenu modeste pour tenter d’effectuer une épicerie pour quatre personnes avec un budget de seulement 125 $.

Le défi, lancé par le GRAP Beauce-Sartigan, était ardu mais il a été relevé de justesse!

M.Veilleux a fait son épicerie, mais au départ il a dépassé le budget. Il a dû retirer trois articles pour arriver à un montant total de 124,94 $. Une mère monoparentale, Mélissa Simard, fait face à cette réalité chaque semaine et a réussi à dépenser seulement 110 $.

Pour arriver à ce résultat, les participants ont dû bien se préparer, notamment en épluchant les circulaires et en préparant un menu pour la semaine à partir des rabais. « Ça m’a demandé vraiment beaucoup de temps et d’énergie. On parle d’une heure de préparation à la maison et plus d’une heure trente à l’épicerie afin de comparer les prix et d’ajuster mon menu en conséquence », explique M. Veilleux.

Pour sa part, Mme Simard mentionne : « C’est mon quotidien. En moins de 30 minutes, j’ai fait l’épicerie pour une semaine pour mes trois enfants et moi. J’ai trouvé tout ce qu’il faut pour que mes petits cocos ne manquent de rien. » Une famille qui a un si petit budget hebdomadaire pour faire son épicerie doit trouver des alternatives. C’est le cas de Mme Simard qui partage : « je vais toujours à l’épicerie qui a le plus de rabais cette semaine-là. Aussi, avec ma mère, on s’entraide souvent. On cuisine de grandes quantités qu’on partage ensuite. Ça nous permet à toutes les deux d’économiser beaucoup de sous. »

« Un budget de 125 $ par semaine pour nourrir quatre personnes, ce n’est pas beaucoup. On ne peut pas se permettre de se gâter et on doit s’en tenir au minimum. J’ai réussi pour une semaine en sacrifiant des choses. Pour un mois, ce serait un très gros défi, un vrai casse-tête. », témoigne M. Veilleux. Ils ont réussi à acheter des aliments qui permettent de préparer des repas de base équilibrés. Notons que les produits domestiques essentiels ont été retirés du défi. Ils ne devaient pas acheter par exemple du papier hygiénique, produits nettoyants, café ou autres articles du genre.

Le scénario de cette activité a été basé sur un budget réel d’une famille de deux adultes et deux enfants de 8 et 10 ans, dont les deux parents travaillent ; l’un à temps plein dans une usine à un salaire de 19 $ de l’heure et l’autre dans un magasin à raison de 25 heures par semaine à un salaire horaire de 14 $. En prenant soin de calculer toutes les dépenses tels le loyer, l’électricité, le téléphone, l’auto, etc., il ne restait que 125 $ par semaine à la famille pour se nourrir.

L’épicerie à 125 $ est une initiative du Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan. Les épiceries participantes étaient Maxi Saint-Georges et Metro Laval Veilleux.