Le 33e Brunch du coeur récolte 7 761 $

Le Brunch du cœur était à sa 33e édition le 17 octobre. Cet évènement, qui était sous le thème « Bruncher pour une communauté en santé », est au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. L’équipe a distribué 846 boîtes à la population. Parmi celles-ci, 213 ont été remises à des organismes communautaires de la région. C’est un montant de 7 761 $ qui a été récolté.

Les repas étaient préparés par le traiteur Les Pères Nature et un système de livraison au volant avait été mis en place. Les bénévoles ont offert un service efficace, toujours avec le sourire.

Bruncher pour une communauté en santé

L’événement a permis de soutenir le Fonds Accès Santé de la Fondation du cœur. Ce dernier, s’occupe d’une clientèle traversant une période de précarité financière et permet de rendre accessibles des services du Pavillon du cœur.

Grâce à la générosité des nombreux donateurs (entreprises et particuliers), 213 brunchs ont été remis à 11 organismes communautaires de la région : Parrainage Jeunesse, Maison des jeunes Beauce-Sartigan, Association des TCC des deux rives, Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière, Comité d’aide de Beauceville, Le Murmure groupe d’entraide, Moisson Beauce, Au Bercail, Prisme Hébergement, Le Berceau et Havre l’Éclaircie.

« La générosité est l’une de nos valeurs. Nous croyons qu’il est important de redonner à la communauté, oui par l’intermédiaire des services du Pavillon du cœur, mais aussi de reconnaître l’apport important d’organismes communautaires de la région. C’est ça bruncher pour une communauté en santé! Merci aux donateurs qui permettent de rendre cette action possible. », souligne Raphaël Giroux, coordonnateur aux événements et collectes de fonds pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

La Fondation du cœur tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette édition et qui ont contribué à son succès. Elle remercie également Desjardins, son partenaire officiel ainsi que ses collaborateurs Le Groupe Audaz, Les Pères Nature, Hockey Zone et Sports Experts Carrefour Saint-Georges.