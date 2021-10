Travaux de toiture après un sinistre : les étapes à suivre

Incendie, infiltration d’eau ou de neige, prolifération de moisissures, pourrissement de poutres, dégâts dus au vent, et cetera, les sinistres pouvant endommager une toiture sont nombreux. Et, leurs conséquences ne sont pas toujours visibles. Alors, après un sinistre, il ne faut pas se précipiter vers des travaux de toiture, il est indispensable de passer par une série d’étapes pour s’assurer que la structure de votre maison n’a pas subi de dommages et qu’aucun problème caché ne couve quelque part dans les matériaux de construction.

Étape 1 : L’évaluation générale des dommages

Un sinistre peut être découvert de manière pratiquement instantanée, comme un incendie, ou il peut endommager votre maison pendant des mois avant d’être découvert, comme la moisissure ou certaines infiltrations d’eau. Tous les dommages n’ont pas la même gravité. Ils ne demandent pas tous des correctifs aussi drastiques. Cela peut dépendre du moment où ils sont repérés. Une infiltration d’eau découverte à ses tous débuts sera plus facile à réparer que la même infiltration qui se sera amplifiée au fil des mois. Une réaction rapide diminue généralement les coûts de la rénovation. Évidemment, la prudence est de mise lorsqu’il s’agit d’évaluer des dommages ou de s’approcher de la toiture d’une demeure.

Étape 2 : Freiner l’aggravation des dommages

Si cela est possible, et toujours de manière sécuritaire, il est recommandé de limiter les dégâts potentiels, par exemple en coupant l’électricité ou en posant un récipient pour recueillir l’eau d’une infiltration. Ces mesures restent toutefois temporaires, il est important de passer aux étapes suivantes afin de régler le dommage de manière définitive et sécuritaire.

Étape 3 : Appeler l’assureur

Si les dommages sont importants, il est incontournable de prévenir sa compagnie ou son courtier d’assurance-habitation. Les assureurs vous informeront alors de la marche à suivre pour votre indemnisation et pour la réparation de votre toiture.

Étape 4 : Contacter une firme spécialisée en après-sinistre

Cette étape pourrait être prise en charge par votre assureur, il est important de vous renseigner à ce sujet. Leur rôle est de stabiliser la situation en attendant le passage de l’expert en sinistre.

Étape 5: Évaluation des dégâts par un expert

Si vous avez fait appel à votre assureur, il vous enverra un expert pour constater l’ampleur des dégâts. Il ne faut toucher à rien, sauf les gestes d’atténuation de dommage, avant l’arrivée de l’expert en sinistre de votre assureur. Si vous avez entrepris des réparations avant sa venue, il lui sera impossible de déterminer quelle était réellement l’ampleur des dégâts. Le rapport de cet expert permettra d’évaluer le montant de dédommagement auquel vous avez droit.

Étape 6 : Entreprendre les travaux de nettoyage et de remise à neuf

Après qu’un expert ait analysé l’ampleur des dommages et que vous vous soyez entendu avec l’assureur pour le dédommagement, les travaux de nettoyage et de remise à neuf peuvent commencer.