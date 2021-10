Une vague de générosité des Beaucerons pour Moisson Beauce

Depuis quelques jours, l’organisme d’aide alimentaire, Moisson Beauce a reçu de nombreux dons de plusieurs personnes d’un peu partout dans la région.

Le Cercle des Fermières Fédération 09 a apporté plusieurs boîtes d’œufs vides qui permettront d’éviter bien des achats. L’entreprise Kamuse a donné entre autres des barbes à papa. La Résidence pour personnes âgées de Saint-Éphrem a remis 193 kg de denrées non périssables diverses qui seront repartagées dans différents organismes comme les maisons d’hébergement et les Saint-Vincent-de-Paul. Les Serres Saint-Simon-les-Mines a fait un généreux don de plusieurs légumes frais variés. L’entreprise Blanc par rouGe a donné près de 1 500 bouteilles de sauces BBQ à l’érable et au bourbon.

Moisson Beauce tenait aussi à remercier leurs deux jardiniers, Charles Gaudet et Gaétan Bizier qui se sont occupés des jardins tout l’été, et ce jusqu’aux récoltes.