COVID-19 en Chaudière-Appalaches : 29 des 55 nouveaux cas sont en Beauce

Selon le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui, 29 des 55 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués en Chaudière-Appalaches proviennent de la Beauce.

De ce nombre, 16 ont été signalés dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, huit en Beauce-Sartigan et cinq en Robert-Cliche.

Le nombre de cas actifs pour la région administrative est à 380, en hausse de 19.

Il y a maintenant 10 hospitalisations (-1) avec deux personnes aux soins intensifs (0).

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

- 490 nouveaux cas, pour un total de 426 947 personnes infectées;

- Six (6) nouveaux décès, pour un total de 11 502 décès;

- 250 hospitalisations, soit une augmentation de six (6) par rapport à la veille avec 22 nouvelles entrées et16 nouvelles sorties;

- 71 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de quatre (4) par rapport à la veille avec huit (8) nouvelles entrées et quatre (4) nouvelles sorties;

- 21 437 prélèvements réalisés le 31 octobre

Pour ce qui est de la vaccination, 10 759 doses administrées s'ajoutent, soit 10 063 dans les dernières 24 heures et 696 avant le 1er novembre, pour un total de 13 260 203 doses au Québec.

Hors Québec, ce sont 218 723 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 478 926 doses reçues par les Québécois.