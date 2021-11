Groupe Espérance et Cancer reçoit un prix au Gala Cap sur l’Excellence

Le 21 octobre 2021 se tenait la 3e édition du Gala Cap sur l’Excellence du CISSS de Chaudière-Appalaches. Le prix dans la catégorie Amélioration de l’offre concertée avec la communauté a été attribué au projet « Offre de services communautaire en cancérologie, soins palliatifs et fin de vie de Chaudière-Appalaches ».

Huit organismes communautaires de Chaudière-Appalaches, dont le Groupe Espérance et Cancer, ont contribué au projet dans lequel le patient est au cœur des orientations.

Ces organismes et le Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) du CISSS de Chaudière-Appalaches ont travaillé en concertation dans le but d’offrir aux personnes en parcours cancer un accès équitable aux services communautaires sur tout le territoire.

Les organismes partenaires dans ce projet sont :

- Groupe Espérance et Cancer (MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins)

- Accueil Sérénité (MRC Bellechasse)

- Albatros Lévis (MRC Lévis)

- Convergence Action Bénévole / Espoir Cancer (MRC Lévis)

- Cancer et Vie (MRC Les Appalaches)

- Centre d’Action bénévoles des MRC de Montmagny et de L’Islet (MRC Montmagny, L’Islet)

- Groupe d’Accompagnement Jonathan (MRC Nouvelle Beauce)

- Présence Vie Lotbinière (MRC Lotbinière)

En 2014, huit organismes communautaires de Chaudière-Appalaches avaient de la difficulté à rejoindre les 3500 nouvelles personnes atteintes de cancer annuellement. Une disparité existait également au niveau des services communautaires offerts selon le lieu de résidence du patient. Afin de résoudre ces problèmes, un système de référencement systématique a été instauré dans le parcours patient.

L’offre de services de ces organismes a également été revue et orientée vers 20 besoins, et ce, peu importe le lieu de résidence du patient sur le territoire. La mise en œuvre de ce projet permet donc au patient, d’une part, d’avoir une référence directe avec l’organisme communautaire desservant sa MRC par le biais du personnel du CRIC et du CISSS, d’autre part, d’atteindre la cible ministérielle d’une trajectoire de soins intégrés incluant l’offre communautaire.

En raison du prix remporté au niveau régional, le projet « Offre de services communautaires en cancérologie, soins palliatifs et fin de vie de Chaudière-Appalaches » est automatiquement finaliste pour le Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux qui se tiendra en mai 2022.