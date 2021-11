Tim Hortons de Saint-Georges: près de 40 000 $ récoltés pour les personnes handicapés

Les trois restaurants Tim Hortons de Saint-Georges ont amassé un montant inégalé de 38 229 $ lors de la 25e campagne du Biscuit sourire qui vient de prendre fin.

Les propriétaires, Suzie Bernard, Marco Quirion et Vicky Poulin ont donné cet argent pour une deuxième année à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.

« Cette campagne porte vraiment bien son nom. Au cours de cette semaine, nous avons le sentiment de livrer non seulement des biscuits, mais d’offrir un moment festif et joyeux aux gens tout en ayant à l’esprit les belles avancées que ce montant représente pour nos membres parce que ces argents nous permettent de maintenir la gratuité de nos services réguliers pour nos participants, de renouveler et d’accroître la diversité de notre matériel spécialisé afin d’être toujours à la fine pointe de ce que l’on peut leur offrir comme services. Nous sommes également à travailler en parallèle sur un projet visant à améliorer l’adaptation, l’accessibilité et la modernisation de nos installations pour le mieux-être de nos gens de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche », mentionne Chantal Larivière, directrice générale l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.

La campagne 2021 surpasse celle de 2020 ayant augmenté la somme remise de 28 %. Cet organisme offre des services aux personnes handicapées de même qu’à leurs proches. Il a développé au fil des ans une gamme diversifiée de services qui visent d’une part à défendre et à promouvoir les droits des personnes en favorisant le développement et le maintien de leur autonomie et d’autre part à optimiser leur inclusion sociale dans la société.

« Comme propriétaires et pour tous nos membres d’équipe, c’est une grande fierté de s’impliquer dans une cause aussi importante que celle-ci sachant que les besoins sont grands et les ressources trop minimes. Chaque année, la semaine des Biscuits sourire apporte son lot de fébrilité autant pour les invités que pour les membres d’équipe. C’est toujours avec une grande joie que chacun s’implique et les résultats nous rendent fiers chaque année », ajoutent Suzie Bernard, Marco Quirion et Vicky Poulin.

Notons qu’à travers tout le Canada c’est un nouveau record qui a été battu avec un montant de 12 millions de dollars.