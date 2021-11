Les Chevaliers de Colomb lancent leur Guignolée 2021

A l’approche de la période des Fêtes, les Chevaliers de Colomb du conseil 2283 de Saint-Georges — qui incidemment célèbrent les 100 ans de fondation du groupe cette année, et l’Assemblée Beauce des Chevaliers de Colomb, viennent de donner le coup d'envoi de la Guignolée 2021.

Sous le thème Chez nous, pour nous, le tout se fait en collaboration avec le comptoir de la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui recevra l'entièreté des dons recueillies pour nourrir et subvenir aux besoins primaires des familles dans le besoin, ainsi que les fabriques des paroisses Saint-Georges-de-Sartigan et Saint-Jean-Paul-II.

Malgré les restrictions et la pandémie, l'objectif est d’amasser 20 000 $.

Dans un premier temps, quelques bénévoles circuleront dans les divers quartiers pour solliciter les résidents.

Ensuite, des tirelires de la Guignolée, portant les armoiries des Chevaliers de Colomb, se retrouveront dans la plupart des commerces de Saint-Georges.

Troisièmement, une quête sera faite lors des messes des 20 et 21 novembre aux églises de l’Assomption et Saint-Georges.

Puis, le dimanche 21 novembre de 13 h à 16 h, des bénévoles recevront les dons à la porte No 1 de l’église l’Assomption et à la porte No 2 de l’église Saint-Georges. Prière de noter que les reçus de charité seront émis immédiatement sur place.

Enfin, il est possible aussi de faire un don par la poste en libellant un chèque au nom des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges et en l'expédiant au 14200, boulevard Lacroix, C.P. 34, Saint-Georges (Québec) G5Y 5C4.

PHOTO — De gauche à droite, André Vaillancourt, F.N Assemblée Beauce1043, Brigitte Bélanger, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, le chanoine Alain Pouliot, curé de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan, et François Houle secrétaire financier du conseil 2283 des Chevaliers de Colomb.