Sylvio Morin élu au conseil d'administration de la FPJQ

Le chef des nouvelles d'EnBeauce.com, Sylvio Morin, vient d'être élu au conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Il siègera comme l'un des deux administrateurs représentant les régions, l'autre poste étant occupé par Jean-François Racine du Journal de Québec. Le mandat est de deux ans.

Notons que le président sortant de l'organisme, Michaël Nguyen, vient d'été réélu à son poste.

Fondée en 1969, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec est un organisme sans but lucratif qui rassemble environ 1500 journalistes dans plus de 250 médias écrits et électroniques. C’est ce qui en fait la principale et la plus représentative organisation journalistique au Canada.

Sa mission première est de défendre la liberté de la presse et le droit du public à l’information.