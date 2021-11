Une galerie d'art à l'Hôpital de Saint-Georges

L’un des corridors de l’Hôpital de Saint-Georges a été transformé en galerie d’art par la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Sa première exposition s’intitule « La forêt de vie ». Ce sont seize artistes de la région qui ont accepté de joindre leur talent.

Elle est une activité de financement durable et écoresponsable. Les gens peuvent admirer 17 tableaux qui égayent l’espace environnant des patients, des visiteurs, des professionnels et du personnel de la santé. Leur vente permettra à la fondation de recueillir des dons.

Le concept est une idée originale de l’artiste aquarelliste Sophie Ruel qui a conçu des tableaux en bois écoresponsables pour les artistes participants. Initié en février 2020, le projet s’est concrétisé grâce au soutien de Martin Plante de Construction MGP, aux membres du comité de la FSBE formé de Isabelle Beaulieu, Luc-Antoine Manneh et Luce Dallaire en partenariat avec le CISSS de Chaudière-Appalaches pour l’aménagement et l’utilisation de l’espace.

« Merci aux artistes qui, de bon cœur et quasi bénévolement, ont souscrit à cette belle initiative. Sans leur participation, nous n’en serions pas là. La Galerie d’art de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, de dire la présidente Manon Veilleux, verra naître bien d’autres projets au fil du temps. C’est une porte ouverte, une vitrine culturelle dont nous sommes fiers. Merci à M. Plante de Saint-Éphrem, à Mme Ruel, à celles et ceux qui ont rendu possible cette réalisation. »

Artistes d’ici à l’honneur

Les œuvres exposées ont été réalisées par des artistes professionnels, semi-professionnels et de jeunes initiés de la région : Soleina Bédard, Louise Champagne, Martine Chassé, le collectif Maheux-Mercier, Noé Comtois, Adoul Gabbour, Fanny Gaboury, Carole Giguère, Guylaine Jacques, Marie Jacques, Alain Lapierre, Annabelle Lessard, Johanne Maheux, Julie Potvin, Véronique Rancourt et Sophie Ruel.

« Je tiens à féliciter et à remercier chacune et chacun pour cette solidarité manifeste à la cause de la santé qui nous rassemble tous ensemble. Leur talent profitera au mieux-être des malades de notre communauté et cela, c’est formidable », dit Luc-Antoine Manneh.

« Il faut savoir que chacun des tableaux est en vente au coût de 400 $ et que de ce montant, un don de 300 $ ira à la FSBE pour l’acquisition d’équipements médicaux », précise-t-il encore