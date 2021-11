Lyne Lapierre décore son terrain avec des conceptions essentiellement faites à la main

Depuis qu’elle à sa propre maison, soit environ 25 ans, Lyne Lapierre, résidente de Courcelles, prend le temps de décorer l’intérieur, mais aussi l’extérieur, de chez elle.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Noël a toujours été important pour cette femme de 51 ans. « Ce sont de beaux souvenirs pour moi ! On décorait en famille », a-t-elle confié à EnBeauce.com lors d’un entretien téléphonique.

Presque chaque année Lyne fabrique de nouvelles décorations. Cette année elle a notamment conçu d’autres boules et puis elle pensait installer un père Noël grimpant à une vieille échelle. « J’ai beaucoup d’imagination. Tant que je vois des choses, des idées me popent et je me dis “Oh je pourrais faire ça”».

Parmi ces installations extérieures, on retrouve notamment un traîneau qui a été fabriqué par son père dans les années 70. « On était quatre enfants et on montait les quatre dedans, il nous tirait en motoneige l’hiver. Donc c’est sûr que quand mes parents sont décédés, c’était important pour moi de le garder. J’ai alors pensé à le faire revivre dans mes décorations de Noël. »

Elle a aussi plusieurs couronnes qu’elle a élaborées avec sa mère il y a quelques années, ainsi que des cadeaux.

Toutes ces belles choses font que les citoyens de Courcelles aiment s’arrêter devant son terrain situé au début de l’avenue Perfection.