Jeannine Poirier perpétue ses traditions

Comme à son habitude depuis plus de 10 ans, Jeannine Poirier décore son jardin de nombreuses lumières de Noël, pour le plus grand bonheur des résidents du Manoir de la Roselière, situé juste derrière chez elle.

Cette résidente de Notre-Dame-des-Pins a le coeur sur la main. Je l'avais rencontré l'année dernière pour parler de ce beau projet et elle m'avait confié qu'elle faisait ça « pour les égayer, car je sais qu'ils aiment beaucoup voir les lumières. Le soir ils vont dans les salons et regardent les arbres s'illuminer. Je m'amuse, je fais ça parce que j'aime ça et que je sais que je procure du bonheur aux résidents de la Roselière. »

En passant devant chez elle hier après-midi, je l'ai vue en train de s'affairer autour de ses arbres. Elle m'a reconnu et nous avons échangé quelques mots. « J'ai changé la disposition et je pense qu'il y en aura encore plus cette année ! » m'a-t-elle conté. « Je dois encore faire le devant de la maison et de l'autre côté de la rue aussi. »

Pour les mêmes raisons que l'an passé, Jeannine s'y prend dès la mi-novembre pour que ses voisins de la résidence puissent profiter du spectacle le plus longtemps possible.

Elle a également précisé qu'elle avait pu reprendre ses activités au Manoir de la Roselière, une résidence évolutive pour ainés autonomes et semi-autonomes. Elle qui avait dû arrêter en raison de la pandémie alors qu'elle y a été bénévole pendant 12 ans.

Je repasserais la voir lorsque toutes ses lumières seront installées.