Une Guignolée des médias virtuelle pour une 2e année

Parce que le coût de la vie et que la facture d'épicerie continuent de monter en flèche et que le nombre de Québécois souffrant d'insécurité alimentaire est toujours trop élevé, La Guignolée des médias revient pour une 21e édition qui se déroulera pendant cinq semaines, du 29 novembre au 31 décembre.

Cette année encore, les médias de la région font front commun avec Moisson Beauce pour promouvoir virtuellement cette collecte et inviter la population à la générosité afin d’offrir aux personnes dans le besoin, des Fêtes en toute dignité.

Les médias participants, qui contribueront grandement au rayonnement de cette campagne sont Arsenal Média (O101,5 et Hit Country), Beauce Média, EnBeauce.com, L’Éclaireur-Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce.tv.

Pourquoi donner?

Les hausses significatives et constantes du coût de la vie (épicerie, chauffage, loyers, etc.) fragilisent des familles entières, les forçant à recourir aux comptoirs d'aide. Cette situation dramatique risque de s'amplifier et d'empêcher encore plus de gens de s'alimenter.

« Nous remarquons que de plus en plus de gens en emploi ont besoin, pour une certaine période, d’un peu d’aide pour garnir leur garde-manger. Le coût de la vie que nous constatons actuellement risque d’influencer à long terme le nombre de personnes qui auront besoin d’aide alimentaire. Nous souhaitons être en mesure de continuer de répondre à cette éventuelle hausse, c’est pourquoi chaque don compte », souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Durant la période des Fêtes, les demandes d’aide alimentaire augmentent. Les dons récoltés serviront également dans les mois qui suivront, lorsque les dons se font souvent plus rares mais que les besoins sont toujours aussi présents.

Jeudi 2 décembre, une journée de solidarité!

Bien que la collecte de rue ne soit pas reconduite cette année encore, un effort soutenu sera déployé par les médias le jeudi 2 décembre prochain qui mettront l’insécurité alimentaire à l’avant-plan pour cette journée de solidarité. Ainsi, ils partageront différentes vidéos de sensibilisation à la problématique de la faim, en plus d’encourager la population à la générosité.

Où et comment donner?

Vous pouvez faire un don via Internet moissonbeauce.qc.ca/campaigns/don-laguignoleedesmedias. Des reçus aux fins d’impôt seront émis.

Les Amis de la guignolée sont aussi au poste : les pharmacies Jean Coutu de Saint-Georges (Place Centre-ville, boulevard Dionne et 90e Rue), Maxi Saint-Georges et Maxi Sainte-Marie amasseront aussi des dons en denrées alimentaires non périssables et en argent.

Pendant cette même période, plusieurs commerces et entreprises de la région démontreront leur appui à La Guignolée des médias en récoltant des denrées non périssables et autres produits essentiels pour venir en aide aux personnes fragilisées. En voici la liste:

