La Pralinière remet 3 000$ à Centraide

L’entreprise La Pralinière a mené sa première campagne au profit de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

La chocolaterie artisanale a remis 3 000 $ grâce à la vente de ses fondues au chocolat vendues dans ses boutiques en ligne.

C’est entre le 1er et 31 octobre que 2 $ par fondue ont était remis à la cause. Centraide supporte des dizaines d’organismes communautaires dans la région.

« Nous avons beaucoup appris à travers cette 1re campagne et nous sommes plus conscients maintenant de l’impact que nous pouvons avoir en tant qu’équipe. Merci aux personnes et aux entreprises qui nous ont soutenues dans cette campagne et bravo à toute notre équipe », indique Samuel Pépin, président-directeur général

L’équipe de la Pralinière s’implique également dans la Guignolée des médias et supporte de nombreux organismes.