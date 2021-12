Les pompiers de Saint-Georges ont recueilli plus de 7 200 $

Dans le cadre du mouvement de solidarité « Movember », 23 pompiers du Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges ont recueilli plus de 7 200 $ au cours du mois de novembre.

Touchés par le fait que l’un des membres du SSI Ville de Saint Georges ait reçu un diagnostic de cancer en 2021, des pompiers ont emboîté le pas dans le mouvement afin de démontrer leur solidarité à leur collègue. Fort heureusement pour celui-ci, la maladie a été détectée à un stade précoce si bien que ce dernier est maintenant en période de rémission.

En date d'aujourd'hui, l’équipe avait récolté 7 244 $, se classant ainsi au 19e rang parmi les 241 équipes de pompiers inscrites à travers le Canada. Tous les participants tiennent à remercier les personnes et les entreprises qui ont contribué à ce succès dont l’objectif initial était de récolter 1 500$.

Rappelons que chaque année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate.

« Wow! Je suis renversé de voir autant d’implication et de générosité. Je tiens à féliciter les pompiers qui ont pris cette initiative et qui ont participé et/ou encouragé ceux-ci dans cette noble cause qui a pour but d’enrayer le cancer de la prostate chez les hommes. Une fois de plus, vous nous démontrez que le travail d’équipe permet de réaliser de grandes choses. Bravo! », de souligner le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin.

Équipements de décontamination

Lors d’incendies, les pompiers sont exposés à différents contaminants toxiques et cancérigènes. Depuis quelques années seulement, plusieurs cancers sont désormais reconnus par la CNESST comme étant liés au métier de pompier au Québec.

En ce sens, de nouvelles pratiques ont rapidement été ajoutées lors d’intervention incendie. De plus, Ville de Saint-Georges, pour qui la santé et sécurité de ses pompiers est une priorité, offre désormais à ceux-ci un milieu de travail mieux adapté à cette nouvelle réalité. En effet, la nouvelle caserne est l’une des premières au Québec à disposer d’aires strictement réservées à la décontamination des véhicules et des équipements.