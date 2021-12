Les paramédics en renfort dans les urgences

Depuis le début du mois de décembre, des techniciens ambulanciers paramédics sont déployés dans les urgences des quatre hôpitaux de Chaudière-Appalaches afin de soutenir le personnel soignant, vient d'annoncer le CISSS régional par voie de communiqué de presse.

Un arrêté ministériel autorise maintenant leur présence dans les urgences des hôpitaux afin d’optimiser la prise en charge des patients.

Cette autorisation est octroyée en raison de situations critiques vécue dans les urgences du Québec tant pour les patients que pour les employés du réseau de la santé et des services sociaux. Les techniciens ambulanciers paramédics seront en soutien aux infirmières et suivront un guide de tâches qui permettra d’utiliser au maximum de leur potentiel.

« Nous accueillons avec enthousiasme la présence des techniciens ambulanciers paramédics dans nos différentes urgences » a indiqué Liliane Bernier, directrice des soins infirmiers. « Ils apporteront un soutien indéniable aux équipes de travail qui se traduira par meilleure prise en charge des patients ».

Considérant leur expertise, les techniciens ambulancier pourront apporter une contribution significative aux équipes de soins. Cela permettra d'assurer une collaboration interprofessionnelle et une complémentarité des rôles auprès des patients et de contribuer à des soins sécuritaires et de qualité.

La formation et le jumelage des techniciens paramédics est déjà débutée. Par la suite, ils seront présents dans les différentes aires de civières de nos urgences.