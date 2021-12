Les gagnants de la loterie 2021 de la Maison Catherine De Longpré sont connus

La loterie 2021 de la Maison Catherine de Longpré à Saint-Georges a permis cette année d’amasser 479 180 $ grâce aux dons et aux 17 654 billets vendus.

Le tirage des gagnants a eu lieu hier soir dans la cafétéria de l'hôpital Saint-Georges où une dizaine de personnes étaient présentes. Environ 250 personnes ont également suivi la diffusion en direct sur Facebook.

Cette 30e édition se tenait sous la présidence d’honneur de Vallier Chabot, le président de l’entreprise des Équipements d’érablière CDL inc, située à Saint-Lazare-de-Bellechasse.

Le conseil d’administration, présidé par Léon Drouin, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette campagne. Les efforts fournis sont énormes, mais essentiels pour assurer la pérennité des soins exceptionnels prodigués à la Maison Catherine de Longpré. Cette loterie représente environ 28 % du budget de fonctionnement de l’établissement.

Gagnants du 10 000 $

Érick Poulin et Mireille Poulin - Québec - 11437

Gagnants des 5 000 $

Mario Lachance - Saint-Gédéon - 06374

Sylvie Grondin - Saint-Victor - 11352

Tapis Venture - Saint-Georges - 09324

Jean-Guy Paré - Saint-Jules - 08901

Gagnants des 1 000 $

Multi-copies JDM - Saint-Georges - 03829

Laurette Boucher - Saint-Honoré-de-Shenley - 08890

Stéphanie Turcotte - Saint-Honoré-de-Shenley - 14359

Audrey Garant - Lévis - 07097

Paul Rhéaume - Vallée-Jonction - 14928

Germain Jacques - Saint-Georges - 14769

Madeleine Morin - Saint-Georges - 12529

Marquis Paré - Rockland - 17397

Lisette Daigle (Dylan Paquet) - Sainte-Aurélie - 11653

Martine Bérubé - Packington - 15932

Caroline Poulin - Saint-Simon-les-Mines - 10198

Noémie Rachel Afoulatsan - Sainte-Marie - 12302

Roby Labbé - Saint-Victor - 10993

Bertrand Champagne - Saint-Victor - 10408

Michel Poulin - Saint-Georges - 07546

Marc-Olivier Pouliot - Saint-Côme-Linière - 09011

Simon Nadeau - La Guadeloupe - 01643

Johanne Couture - Saint-Georges - 08460

Claude Veilleux - La Guadeloupe - 01718

Paul Veilleux - Saint-Georges - 08754

Samuel Bolduc - Beauceville - 12878

Jean Gosselin - Lorraine - 04699

Gisèle Giguère - Saint-Georges - 06216

Marylène Couture - Saint-Éphrem - 02913

Brian Fortin - Saint-Georges - 13648

David Bernard - Notre-Dame-des-Pins - 06799

Cassandra Pregent - Saint-Éphrem - 17279

Brigitte Veilleux - Saint-Georges - 16031

Line Larochelle - Saint-Prosper - 03664

Aline Drouin - Saint-Georges - 04966

Gagnants des 500 $

Solange Morin - Saint-Georges - 05072

Claude Boissé - Port-Cartier - 03114

Louise Mathieu - Beauceville - 08009

Jean-Marc Poulin - Saint-Victor - 10971

Prologic + (Stéphane Morin) - Saint-Georges - 00119

Manon Larivière - Saint-Zacharie - 11558

Donald Frenette - Saint-Georges - 07266

Marie-Eve Drouin - Lac-Poulin - 01098

Groupe Audaz - Saint-Georges - 14744

Adam Veilleux - Saint-Georges - 07359

Tous les gagnants recevront leur chèque par la poste, afin de respecter les mesures en place en raison de la pandémie actuelle.

Sur la photo avec le chèque : De gauche à droite, les membres du comité de loterie : Marie-Josée Gamache (directrice générale), Léon Drouin (président du C. A., responsable de la loterie), Annie Breton (responsable des entreprises), Gaétane Veilleux (coordonnatrice des bénévoles), Bernard Poulin (responsable des vendeurs de municipalités), Vallier Chabot (président d'Équipements CDL Inc. et président d'honneur 2021), Jacinthe Gagné (secrétaire, responsable de la publicité).