Parrainage Jeunesse fête les 25 ans du Service d'entraide Mamie-Soleil

Le Service d’entraide Mamie-Soleil souligne son 25e anniversaire. Le 5 décembre, Parrainage Jeunesse a remis des trousses « réconfort » à une trentaine de bénévoles et membres du conseil d’administration.

« Nous trouvons important de leur dire MERCI de faire partie de Parrainage Jeunesse, mais aussi leur témoigner notre reconnaissance parce que sans leur dévouement, il n’y aurait plus de Service d’entraide Mamie-Soleil. En leur remettant cette trousse, nous voulions également apporter une dose de réconfort à nos bénévoles à l’approche de l’hiver », mentionne M. Guy Maheux, président du conseil d’administration de Parrainage Jeunesse.

Ce projet a notamment pu voir le jour grâce notamment à la généreuse contribution financière des députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin. De plus, ces derniers ont contribué à la trousse en remettant des certificats de reconnaissance aux bénévoles actives en plus de leur remettre des objets promotionnels de l’Assemblée nationale.

Chaque trousse comprend une couverture à l’effigie de l’organisme ainsi qu’une foule d’articles offerts gracieusement par des partenaires du milieu communautaire et par certains commerçants. D’abord, des articles ont été rassemblés dans des sacs gracieusement offerts par la Pharmacie Jean Coutu Suzie Lessard.

À l’intérieur de ceux-ci, on y retrouvait des chocolats de La Pralinière, des collations de la Noix d’érable et même une carte touristique de Destination Beauce. Chaque bénévole a aussi reçu un livre de la part d’Alphare et de plusieurs autres articles promotionnels de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, de la Fondation du Cœur et de la Corporation de développement communautaire de la Beauce-Etchemins qui fait la promotion de la Station communautaire.

La campagne se poursuit

Il est toujours temps de contribuer à la campagne du Service d’entraide Mamie-Soleil lancée à l’occasion de Mardi je donne le 30 novembre dernier. Parrainage Jeunesse a pu recueillir 4415 $ avec l’aide des députés de la région, de l’Aféas de Saint-Georges et de nombreux donateurs en ligne. L’organisme a très bon espoir de surpasser le cap des 5000 $ d’ici le 20 décembre prochain.