COVID-19 : la hausse des nouveaux cas se poursuit en Chaudière-Appalaches

La hausse des nouveaux cas positifs à la COVID-19 se poursuit en Chaudière-Appalaches avec un bilan journalier de la Santé publique régionale de 154 signalements. Hier, ils étaient à 126.

La Beauce demeure un foyer important d'infection: 27 cas pour la MRC Robert-Cliche, 20 en Beauce-Sartigan et 16 pour La Nouvelle-Beauce.

Pour la région administrative, 920 cas sont actifs, en augmentation de 48.

Les hospitalisations ont baissé de deux (6), avec deux personnes aux soins intensifs (-1).

Un décès, en lien avec le virus, est survenu à la résidence privée pour aînés (RPA) La Tourelle à Thetford, ce qui porte le cumulatif à 387.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 1 807 nouveaux cas, pour un total de 460 233 personnes infectées;

- Un (1) nouveau décès, pour un total de 11 597 décès;

- 255 hospitalisations, soit une augmentation de 13 par rapport à la veille avec 35 nouvelles entrées et 22 nouvelles sorties;

- 60 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation d'une par rapport à la veille avec sept (7) nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 39 089 prélèvements réalisés le 7 décembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 34 634 doses administrées s'ajoutent, soit 33 799 dans les dernières 24 heures et 835 avant le 8 décembre, pour un total de 13 863 084 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 237 389 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 100 473 doses reçues par les Québécois.