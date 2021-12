Opération Nez rouge Beauce-Etchemins aura une grosse fin de semaine

Les bénévoles d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins seront disponibles ce soir et demain soir pour raccompagner les gens. Ce sera la troisième fin de semaine pour l’organisation.

Habituellement, il s’agit de la plus grosse période de deux jours avant d’entreprendre le dernier droit de la campagne. Ils s’attendent à doubler le nombre de raccompagnements effectués au cours des deux premières fins de semaine. Ainsi, la quantité de bénévoles devra être plus importante, et ce, sur l’ensemble du territoire.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également les joindre à : [email protected] et un formulaire d’inscription leur sera envoyé directement ou encore se rendre à l’une de leurs trois (3) centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche (polyvalente Saint-Georges) : 418-227-0808 ;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Sainte-Marie) : 418-387-6444 ;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac-Etchemin) : 418-625-3000.

Les heures de service sont toujours les mêmes soit : de 21 H 00 à 03 H 00.