Dépistage et enquêtes de COVID-19: un appel de collaboration aux citoyens

La région de la Chaudière-Appalaches enregistre aujourd’hui 219 nouveaux cas de COVID-19, un record depuis le début de la 4e vague.

Pour cette raison, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches lance un appel aux citoyens afin d'obtenir leur collaboration dans les étapes liées au dépistage ainsi qu'aux enquêtes épidémiologiques en lien avec la COVID-19.

Afin de limiter au maximum la transmission du virus, la priorité de la santé publique sera accordée à la divulgation des cas positifs aux citoyens infectés pour qu'ils puissent s'isoler sans délai.

Que peuvent faire les citoyens?

En cas de symptômes ou de contact avec un cas COVID, les parents des enfants fréquentant un milieu de garde sont invités à utiliser les tests rapides qui leur ont été distribués.

Si le résultat est positif, les parents et leurs enfants sont invités à se rendre dans un centre de dépistage pour une confirmation officielle. La consigne est la même pour les parents d'enfants au primaire qui recevront de l'école, une trousse d'autodépistage au cours des prochains jours. En cas de symptômes, il est recommandé de rester la maison et d’éviter les rencontres de groupe.

Même si le délai est, en ce moment, de 48 heures pour obtenir un rendez-vous de dépistage, les gens qui se présentent pourraient se voir remettre, selon les disponibilités, une trousse d'autodépistage par gargarisme à réaliser dans la voiture ou à la maison et à le rapporter dans un centre de dépistage.

Également, pour éviter d'engorger les équipes de santé publique qui reçoivent un nombre élevé d'appels et de courriels pour répondre à des questions d'usage, les citoyens sont plutôt invités à consulter le site Web cisssca.com. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (onglet COVID-19) qui répond à plusieurs questions courantes pour les personnes infectées ou celles en contact avec un cas. Vous y trouverez, notamment des informations concernant les consignes d'isolement et de dépistage lorsqu'un enfant a été en contact avec un cas dans son milieu de garde ou encore quand une personne présente des symptômes et se questionne sur ce qu'il y a à faire pour les membres de sa famille.

Il est demandé aux citoyens qui ont contracté la COVID-19 de s'isoler, d'aviser leurs contacts et de consulter la page Web (www.cisssca.com, onglet COVID-19) qui mentionne les consignes à respecter.

Finalement, pour minimiser les contacts, il est recommandé de favoriser le télétravail, lorsque possible. La Direction de santé publique en appelle de nouveau au sens des responsabilités des citoyens à appliquer les mesures de protection et souligne, une fois de plus, l'importance de se faire vacciner.