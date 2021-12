Les Citoyens du monde s'investissent pour les enfants d'ici

Les Citoyens du monde (CDM) de la Polyvalente de Saint-Georges et de l’école des Deux-Rives soutiennent, sauvent et aiment les enfants d’ici grâce à l'activité du bas de Noël.

Mike Baron de Saint-Georges et Louise Lessard de Saint-René ont chacun remporté un bas de Noël d'une valeur d’environ 1 000 $, lors du tirage effectué le 21 décembre à l’unité mère-enfant/pédiatrie à l’Hôpital de Saint-Georges.

« Si le contenu de chaque bas a tant de valeur, nous le devons aux multiples partenaires, commanditaires et donateurs qui ont la générosité d’appuyer notre initiative. Si la vente des billets connaît un tel succès, c’est grâce à l’implication soutenue de chacun des 500 élèves, membres des Citoyens du monde. Avec les enseignantes et enseignants, tous se sont investis dans cette frénésie du temps des Fêtes. Merci à toutes et à tous », a souligné Sylvie Boulanger, coordonnatrice du programme des CDM.

Ainsi, les efforts déployés serviront à maximiser la sécurité des enfants hospitalisés avec l’acquisition d’un chariot de code bleu à l’unité mère-enfant/pédiatrie à l’Hôpital de Saint-Georges. Selon les estimations, la vente de billets et les prix recueillis généreront un don d’environ 13 500 $.

« Le chariot de code bleu, qui comprend des instruments et du matériel médical requis en cas d’extrême urgence, sera utilisé par le personnel pour prêter rapidement et efficacement assistance aux jeunes malades », a expliqué Annick Payeur, chef d’unité UME/PED à l’hôpital.