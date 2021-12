COVID-19 : augmentation importante du nombre d'hospitalisations

Dans les sept derniers jours, le nombre de cas de COVID-19 sur le territoire de Chaudière-Appalaches a augmenté de 2 812. On retrouve encore 3 507 cas actifs dans la région et l’on ajoute deux décès pour un total de 391.

En Beauce, on cumule depuis le début de la pandémie 9 182 cas. Un total de 741 cas sont toujours actifs. D’ailleurs, selon l’INSPQ les MRC de la Beauce sont celles qui ont connu le plus grand nombre de cas par habitant dans Chaudière-Appalaches.

Ce sont les hospitalisations qui ont drastiquement augmenté dans les 24 dernières heures avec 12 nouvelles entrées, alors qu’on en compte 26 dans les 7 derniers jours.

Portrait pour le Québec

Pour l’ensemble du Québec, dans la dernière semaine 52 653 diagnostics se sont ajoutés pour un total de 546 437 positifs depuis le début. Sur ce nombre, on compte 62 068 cas actifs et vingt décès de plus.

Dans les 24 dernières heures, 187 personnes se sont retrouvées hospitalisées.