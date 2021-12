COVID-19 : 155 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Depuis hier, le nombre de cas de COVID-19 sur le territoire de Chaudière-Appalaches a augmenté de 155. On retrouve encore 3 722 cas actifs dans la région et l’on ajoute un nouveau décès pour un total de 392.

En Beauce, il s’y ajoute 118 cas. Un total de 789 cas sont toujours actifs. D’ailleurs, selon l’INSPQ les MRC de la Beauce sont celles qui ont connu le plus grand nombre de cas par habitant dans Chaudière-Appalaches.

Les nouvelles hospitalisations ont légèrement diminué dans les 24 dernières heures avec 6 nouvelles entrées, alors qu’on en compte 34 actuellement.

Portrait au Québec

Le nombre de nouveaux cas a atteint un nouveau sommet dans la province avec 12 883 nouveaux positifs, 15 décès supplémentaires et 82 nouvelles entrées dans les hôpitaux.

Un total de 559 270 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie et 11 692 en sont décédées.

On retrouve 587 personnes hospitalisées et 115 aux soins intensifs, soit six personnes de plus que lundi.