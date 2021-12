Près de la moitié des hospitalisations dans Chaudière-Appalaches sont à Saint-Georges

La situation dans les quatre hôpitaux de la région de Chaudière-Appalaches en ce qui touche les hospitalisations est critique. Particulièrement à Saint-Georges qui compte près de la moitié de ces cas.

Selon le CISSS-CA, un total de 35 lits dispersés dans les quatre hôpitaux sont actuellement occupés pour les cas COVID-19. Ce qu’il faut savoir, c’est que la capacité maximale est de 23 lits et que des patients doivent être transférés vers la région de la Capitale-Nationale.

En date d’aujourd’hui, l’hôpital de Saint-Georges compte 15 personnes en soins réguliers et 1 en soins intensifs.

Tandis, qu’à l’Hôtel-Dieu de Lévis ont 11 lits occupés, 5 en soins réguliers, 5 en soins intensifs et 1 à l’Unité mère-enfant (UME). L’hôpital de Thetford compte une personne en soins réguliers, 1 en soins intensifs et 2 à l’UME. Finalement, celui de Montmagny a quatre personnes en soins réguliers.=

Ainsi au total dans la région cela représente 25 patients en soins réguliers, 7 en soins intensifs et 3 dans les unités mère-enfant.

La non-vaccination et le non-respect des consignes

L’adjointe du PDG aux communications et relations publiques du CISSS-CA, Geneviève Dion réitère « que parmi les motifs possibles expliquant cette hausse des hospitalisations, notons la contagiosité importante du variant Omicron, les taux plus bas de vaccinations dans la région et dans la Beauce comparativement à ailleurs au Québec et un certain relâchement du respect des consignes sanitaires ».

Les dernières données sur le taux de vaccination dans la région remontent au 20 décembre. Elles indiquent que la MRC de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan sont les deux endroits où le nombre de vaccinés est le plus faible en Chaudière-Appalaches. Autant au niveau de la première dose que de la deuxième avec un taux de 75 % pour la première dose et 71 % pour la deuxième.

Un manque de personnel

Il est rappelé également que la pression sur le système est de plus en plus forte avec ces hospitalisations, mais aussi avec la diminution du nombre de travailleurs dans les hôpitaux, car ils ont été testés positifs ou sont en isolement préventif. Il y aurait en date d’hier 327 travailleurs touchés par cette situation. Une quarantaine peuvent faire du télétravail.